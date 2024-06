Stars Bewusstes Entpaaren: Jodie Turner-Smith fühlt sich von Gwyneth Paltrow inspiriert

Bang Showbiz | 17.06.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin will kein böses Blut mit ihrem Ex Joshua Jackson, mit dem sie eine Tochter hat.

Jodie Turner-Smith will es Gwyneth Paltrow nachmachen und sich von ihrem Ex-Mann Joshua Jackson „bewusst entpaaren“.

Die Schauspielerin reichte letztes Jahr die Scheidung von dem ‚Dawson’s Creek‘-Star – dem Vater ihrer dreijährigen Tochter Juno Rose – ein und begründete die Trennung mit „unüberbrückbaren Differenzen“. Jackson hat seitdem eine Romanze mit ‚Black Panther‘-Star Lupita Nyong’o begonnen. Auf die Frage nach der neuen Beziehung ihres Ex-Manns erklärte Jodie gegenüber dem Magazin ‚The Cut‘: „Gut für sie. Wir brauchen Glück, um gemeinsam auf friedliche Weise Eltern zu sein.“

Die 37-Jährige nahm Bezug auf ihre Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow, die 2014 ihre Trennung von Chris Martin bekannt gab und eine „bewusste Entpaarung“ ankündigte. „Ich versuche, uns auf das Niveau von Gwyneth und Chris Martin zu bringen. Ich muss einfach alles tun, was ich kann, damit Juno gewinnen und friedlich mit jemandem zusammenleben kann, den ich einmal sehr, sehr geliebt habe“, schilderte sie. Über die neue Beziehung ihres Ex fügte Jodie außerdem hinzu: „Ich hoffe wirklich, dass sie glücklich sind und dass es uns als Familie gut tut.“

Kürzlich offenbaret die Britin, dass das Ehe ihrer vierjährigen Ehe unausweichlich gewesen sei. „Manchmal funktionieren Dinge, von denen wir wirklich wollen, dass sie funktionieren, am Ende einfach nicht. Und das ist in Ordnung“, sagte sie gegenüber dem ‚ Sunday Times Style‘-Magazin. „Das Wichtigste ist, dass man sich für das entscheidet, was am gesündesten für einen selbst, die Familie und auf jeden Fall für die Kinder ist.“