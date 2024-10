"Deine Frau zu sein ehrt mich" Beziehung offiziell: Enissa Amani stellt ihren Ehemann vor

Jalil Berkholz und Enissa Amani im Jahr 2022. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 10:29 Uhr

Enissa Amani macht ihre Beziehung offiziell: Die Komikerin und Aktivistin ist seit vier Jahren mit dem Rapper Jalil Berkholz zusammen und sogar verheiratet. "Ich möchte der ganzen Welt von deinem wundervollen Charakter erzählen", schrieb sie in der Liebeserklärung.

Enissa Amani (42) hat auf ihrem Instagram-Account ihren Beziehungsstatus öffentlich gemacht. Die Komikerin und Aktivistin ist bereits seit vier Jahren in einer festen Beziehung und sogar verheiratet. Bei ihrem Ehemann handelt es sich um den Berliner Rapper Jalil Berkholz (37). "Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mein Privatestes mit euch teile. Falls ihr ihn noch nicht kennt, das hier ist mein Ehemann. Seit vier Jahren die Hände, die mich sicher halten", verkündete Amani in ihrer Story.

Dazu teilte sie einen Beitrag mit gemeinsamen Fotos und einer langen Liebeserklärung. Amani habe immer "Angst" gehabt, ihr Liebesleben öffentlich zu thematisieren, weil sie dann "nichts mehr habe, was wirklich geschützt ist." Nach vier Jahren Liebe wolle sie nun aber öffentlich erzählen, "dass diese großen Schultern mit der Grund sind, warum ich so viel Kraft habe. Ich möchte der ganzen Welt von deinem wundervollen Charakter erzählen, deiner Ruhe, deiner Stärke, deinem Anstand."

"Deine Frau zu sein ehrt mich"

Im weiteren Text schwärmt Enissa Amani ausführlich von ihrem Ehemann und bezeichnet ihn unter anderem als ihre starke Schulter und ihren Fels in der Brandung. "Deine schöne Seele, deine Ruhe, dein 'Agha'-Charakter ist eines meiner größten Geschenke im Leben. Deine Frau zu sein ehrt mich in einer Weise, für die ich keine Worte habe", so die Schauspielerin. Ihr Partner sei demütig, reflektiert und arbeite hart an seinen Zielen und seiner Karriere.

Video News

Diese begann der Musiker 2004, als er erstmals auf einem Sampler von Sha-Karls Label Big Bud Records zu hören war. Es folgten fünf Studioalben und ein Kollaboalbum mit dem Rapper Fler (42), das auf Platz eins der Albumcharts einstieg. 2021 wagte Berkholz zudem den Schritt ins TV und war Teil der ersten Staffel der RTL-Reality-Spielshow "Die Verräter – Vertraue niemandem".

Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich

Richtig geheim war die Beziehung von Enissa Amani und Jalil Berkholz allerdings schon vor der öffentlichen Bekanntgabe nicht mehr. Das Paar zeigte sich bereits mehrere Male gemeinsam auf dem roten Teppich und tauschte bei diesen Auftritten auch Zärtlichkeiten aus. Im vergangenen Mai besuchten sie beispielsweise gemeinsam die Premiere des Kinofilms "Bad Boys: Ride or Die" im Berliner Zoo Palast, 2022 die GQ Men of the Year Awards.