Stars Bianca Heinicke bereut ihre Schönheits-OPs

Bibi Classen Bianca Heinicke in Berlin April 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 14:00 Uhr

Die Prominente erzählte, dass sie ihre früheren Entscheidungen in Sachen Schönheits-OPs heute kritisch betrachten würde.

Bianca Heinicke betrachtet ihre früheren Entscheidungen in Sachen Schönheits-OPs heute kritisch.

Die 32-jährige ehemalige Beauty-Influencerin, auch bekannt als BibisBeautyPalace, sprach jetzt offen über ihre Veränderungen der letzten Jahre.

Heinicke legte nach der Trennung von ihrem ehemaligen Ehemann Julian Claßen (32) im Sommer 2022 eine mehrjährige Pause von den Social-Media-Plattformen ein. Ende des letzten Jahres meldete sie sich mit einem radikalen Lebenswandel bei ihren Followern zurück. In einem Interview mit Claudia Stöckl in der ‚Frühstück bei mir‘-Radiosendung auf Ö3 reflektierte die Influencerin ihre Vergangenheit und verriet, dass sie sich seitdem für einen natürlichen Look entschieden und sich „kein einziges Mal geschminkt“ habe. Bianca erklärte: „Ich habe mich seit eineinhalb Jahren kein einziges Mal geschminkt.“

Ihre früheren Entscheidungen für Schönheitsoperationen an Nase und Brust betrachtet der Star heute kritisch und wünscht sich, dass sie die Beauty-Eingriffe gar nicht gemacht hätte. Bibi enthüllte: „Ich habe mir ja die Nase richten lassen und die Brust vergrößern lassen nach meinen beiden Stillzeiten. Ich wünschte, ich hätte die Eingriffe nicht gemacht und mir Zeit gegeben, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich bin.“