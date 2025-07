Stars Bill Cosby: Er zollt seinem verstorbenen Co-Star Malcolm-Jamal Warner Tribut

Bang Showbiz | 22.07.2025, 09:00 Uhr

Bill Cosby hat seinen ‚Die Bill Cosby Show‘-Co-Star Malcolm-Jamal Warner gewürdigt.

Der Schauspieler verstarb am Sonntag (20. Juli) im Alter von 54 Jahren, nachdem er im Urlaub in Costa Rica ertrunken war. Cosby bezeichnete ihn als „großartigen Schüler“, nachdem er in der TV-Sitcom, die von 1984 bis 1992 ausgestrahlt wurde, seinen Sohn Theodore Huxtable gespielt hatte.

Der 88-jährige Star erzählte ABC News: „Er war immer ein großer Schüler, und ich habe die Arbeit mit ihm sehr genossen. Er war sehr professionell. Er kannte immer seine Rolle… Er kannte immer seinen Text und wusste immer, wohin er gehen musste.“ Cosby, der in den letzten Jahren von mehreren Frauen wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt wurde und dessen Verurteilung wegen sexueller Nötigung 2021 aufgehoben wurde, erklärte, dass er und Malcolm sich auch nach dem Ende der Cosby Show noch nahe standen. Er sagte: „Malcolm ruft hier regelmäßig an.“

Die Todesursache von Warner wurde von den örtlichen Behörden in Costa Rica als „Tod durch Ertrinken“ bestätigt. Die Justizbehörde des Landes (OIJ) erklärte in einer Erklärung, dass sie „die Leiche eines Mannes abtransportiert haben, der offenbar durch Ertrinken gestorben ist“ und später als der Schauspieler identifiziert wurde, der auch in ‚Suits‘ und ‚Atlanta Medical‘ mitspielte. Nach vorläufigen Informationen, die das OIJ überprüft hat, ist Malcolm „ins Meer gegangen und wurde offenbar von einer Strömung weggeschwemmt“.