Stars Bill Kaulitz erklärt das Drama bei der Hochzeit von Georg Listing

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 18:00 Uhr

Bill Kaulitz erklärt das Drama bei der Hochzeit von Georg Listing.

Die Szenen aus der dritten Staffel der Netflix-Doku ‚Kaulitz und Kaulitz‘ sorgten für reichlich Gesprächsstoff: Bei der Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seiner Frau Susi gerieten Bill und Tom Kaulitz heftig aneinander.

Nachdem die Bilder im Netz kontrovers diskutiert wurden, äußert sich Bill Kaulitz nun ausführlich zu dem Vorfall und verteidigt sein Verhalten. Im gemeinsamen Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ räumt der Sänger zwar ein, dass er manchmal zu Übertreibungen neige. Gleichzeitig stellt er aber klar, dass er seine Reaktion nicht bereut. „Ich würde alles noch mal genauso machen“, sagt der 36-Jährige.

Besonders wichtig ist Bill die Klarstellung, dass das Brautpaar von dem Streit während der Feier nichts bemerkte. „Susi und Georg haben von dem Streit nichts mitbekommen, bis nach der Hochzeit“, betont er. Auch sein Zwillingsbruder Tom bestätigt diese Darstellung. Er habe sich nach Kräften bemüht, den Konflikt von den übrigen Gästen fernzuhalten. „Ich habe schon versucht, das von den anderen Gästen fernzuhalten“, erklärt der Musiker. Bill weist außerdem darauf hin, dass die Zuschauer in der Netflix-Serie nur einen kleinen Ausschnitt des Geschehens zu sehen bekämen. Rückblickend zieht er dennoch ein selbstkritisches Fazit: „Wir alle haben uns in unsere Emotionen reingesteigert.“

Tom gibt dabei offen zu, dass er den Auslöser des Streits selbst kaum noch nachvollziehen konnte. „Ich habe ehrlich gesagt die Hälfte der Zeit nicht verstanden, worum es ging“, sagt er. Dass die Auseinandersetzung überhaupt in der Serie zu sehen ist, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. Bill erklärt, es habe „viel Mut dazu“ gebraucht, „so etwas reinzuschneiden“. Gleichzeitig widerspricht er Spekulationen, wonach der Streit auf tiefgreifende Probleme zwischen den Brüdern hindeute. „It’s not that deep! Das sind halt Streitigkeiten“, stellt er klar.

Auslöser des Zoffs war, dass Bills Begleitung ihre Teilnahme an der Hochzeit an der Côte d’Azur im September 2025 kurzfristig abgesagt hatte. Seine Enttäuschung ließ er am Vorabend der Trauung an Tom aus. Die heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken, in denen ihm unter anderem narzisstisches Verhalten vorgeworfen wurde, hätten ihn allerdings nachdenklich gemacht. „Da fällt mir dann auf, wie krass es ist, sein Privatleben so zu öffnen“, gesteht Bill. Tom macht unterdessen deutlich, dass zwischen den Brüdern trotz aller Meinungsverschiedenheiten kein Keil getrieben werden könne. „Es gibt nicht Team Tom und Team Bill!“, betont er. Schließlich gelte für die Zwillinge nach wie vor: „Wir sind Zwillies, die am Ende nichts auseinander bringt.“