Stars Das sagt Jannik Kontalis über die Beziehung zu Bill Kaulitz

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 14:00 Uhr

Jannik Kontalis spricht über die Beziehung zu Bill Kaulitz.

Lange wurde darüber spekuliert, was genau zwischen Jannik Kontalis und Bill Kaulitz lief.

Nun spricht der Realitystar selbst über die besondere Verbindung zu dem Tokio-Hotel-Sänger und macht deutlich, dass die beiden mehr als nur Freunde waren. Die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen dem 29-jährigen Jannik Kontalis und dem 36-jährigen Bill Kaulitz hielten sich über Monate. Spätestens durch gemeinsame Auftritte und Szenen in der Netflix-Serie ‚Kaulitz Kaulitz‘ rückte die Beziehung der beiden immer stärker in den Mittelpunkt. Nun bestätigte Kontalis, dass es tatsächlich eine engere Verbindung gab.

Im Gespräch mit RTL verriet Jannik Kontalis, dass er und Bill Kaulitz etwa ein halbes Jahr gedatet hätten. Dabei betonte er vor allem, wie gut sie sich miteinander verstanden hätten. „Bill und ich haben uns ca. ein halbes Jahr gedatet“, erklärte der Realitystar. „Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!“

Kennengelernt hatten sich die beiden in einem Umfeld, das von gemeinsamen Freunden und Events geprägt war. Aus ersten Begegnungen entwickelte sich offenbar schnell eine besondere Nähe. Auch in der dritten Staffel der Netflix-Dokumentation ‚Kaulitz Kaulitz‘ werden Einblicke in diese Phase gezeigt. Die Serie begleitet Bill und seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz und thematisiert unter anderem Bills Datingleben. Für Jannik scheint vor allem die Leichtigkeit der Verbindung eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Die beiden hätten viele gemeinsame Momente erlebt und eine ähnliche Einstellung zum Leben geteilt. Dabei wurde jedoch auch deutlich, dass nicht alle Menschen in ihrem Umfeld die Beziehung gleich bewertet haben.

Besonders Bills Bruder Tom Kaulitz äußerte in der Serie Zweifel an der Liaison. Seine kritische Haltung gegenüber dem Realitystar sorgte anschließend für weitere Diskussionen. Trotz der intensiven Zeit zwischen den beiden wurde aus der Beziehung letztlich kein dauerhaftes Paar. Die gemeinsamen Monate bezeichnet Kontalis dennoch offenbar als positive Erfahrung. Er machte deutlich, dass die Verbindung von Spaß, Offenheit und gegenseitiger Sympathie geprägt gewesen sei. Auch nach dem Ende der Datingphase rissen die Spekulationen nicht ab. Immer wieder wurden Bill Kaulitz und Jannik Kontalis gemeinsam in Verbindung gebracht. Im Frühjahr 2026 gab es erneut Berichte über Treffen der beiden, die die Gerüchteküche weiter anheizten.