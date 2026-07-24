Stars Jannik Kontalis reagiert auf Kritik von Tom Kaulitz: ‚Bin einfach enttäuscht‘

Tom Kaulitz (Tokio Hotel)- 02.10.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 14:00 Uhr

Der Reality-Star rechnet mit Tom Kaulitz ab, nachdem dieser Kritik an ihm geäußert hatte.

Jannik Kontalis knöpft sich Tom Kaulitz vor.

In der neuen Staffel der Netflix-Doku ‚Kaulitz und Kaulitz‘ wird gezeigt, wie sich Bill Kaulitz und Jannik näherkommen. Der Tokio-Hotel-Sänger hatte den Realitystar zuvor in der Sendung ‚Prominent getrennt‘ gesehen und Interesse an ihm entwickelt. Jannik reiste unter anderem zu Bills Poolparty nach Los Angeles, wo die beiden gemeinsame Momente verbrachten. Bills Zwillingsbruder Tom betrachtete die Annäherung jedoch mit Skepsis.

In der Doku äußerte er Sorgen, nachdem Bill in der Vergangenheit bereits Enttäuschungen in Liebesbeziehungen erlebt hatte. Dabei fand er harte Worte. „Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Ass** aus Deutschland da aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind“, sagte Tom laut ‚Bunte‘ zu Bill. Der Gitarrist warnte seinen Bruder davor, sich erneut verletzen zu lassen.

Diese Aussagen stießen bei Jannik auf deutliche Kritik. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte der 29-Jährige, er sei von Toms Verhalten enttäuscht. „Ich war immer ehrlich, zuvorkommend und war immer da, egal wie weit der Weg war. Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist menschlich gesehen echt traurig“, schrieb er.

Besonders störte Jannik, dass Tom seine Bedenken nicht direkt mit ihm besprochen habe. „Nimm mich zur Seite und sag’s mir ins Gesicht. Wie kann man so negativ von jemandem denken, den man gar nicht kennt?“, erklärte er. Gleichzeitig betonte er, dass es Bill in seiner Nähe gut gehe: „Bill ist immer glücklich an meiner Seite, es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten.“

Auf den Einwand eines Fans, Tom wolle seinen Bruder lediglich schützen, reagierte Jannik ebenfalls. Er könne diese Perspektive verstehen, wünsche sich aber einen offenen Umgang. „Wenn man voreingenommen ist, sei fair, nimm mich zur Seite und sag mir das genauso“, forderte der Ex von Yeliz Koc.