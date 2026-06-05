Stars Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Giuliano verrät, was wirklich passierte

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 14:00 Uhr

Wo Bill Kaulitz auftaucht, sind Schlagzeilen meist nicht weit entfernt, erst recht, wenn es um sein Liebesleben geht.

Seit Monaten rätseln Fans darüber, was den Tokio-Hotel-Star und Reality-TV-Bekanntheit Jannik Kontalis tatsächlich verbindet. Gemeinsame Fotos, Partynächte und vieldeutige Aussagen sorgten immer wieder für Spekulationen. Jetzt will ausgerechnet Janniks bester Freund Giuliano Lorenzo Hediger Licht ins Dunkel bringen – und bestätigt erstmals, dass zwischen den beiden offenbar mehr lief als nur Freundschaft.

Im Gespräch mit ‚RTL Exklusiv‘ sprach Giuliano offen über die Anfänge der Verbindung zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis. „Jannik und Bill haben sich kennengelernt und super verstanden. Jannik ist ja auch ein offener Mensch. Die haben sich mal in Berlin getroffen, ich war dabei. Wir hatten mega viel Spaß, das war eine tolle Zeit“, erinnerte sich Giuliano. Nach dem ersten Treffen folgten weitere Begegnungen. Schließlich lud Bill die beiden Freunde sogar nach Los Angeles ein, um gemeinsam die Einweihung seines Pools zu feiern. Über die Zeit in Kalifornien sagte Giuliano: „Es ist nicht gleich das gelaufen, was ihr euch vielleicht erhofft. Bill und Jannik hatten Spaß miteinander. Wir haben alle gefeiert, viel gelacht.“ Auf die direkte Frage nach einer möglichen Affäre wurde er dann deutlich: „Ja, die hatten schon was miteinander.“ Trotzdem scheint die Geschichte ohne großes Drama geendet zu haben. Zwar entfolgten Jannik und Giuliano dem Musiker später auf Instagram, einen Streit habe es jedoch nicht gegeben. „In Zukunft wird man sich bestimmt mal wieder sehen“, sagte Giuliano über das Verhältnis der beiden.

Dass die Gerüchte überhaupt entstanden, kommt nicht von ungefähr. Bereits im August 2025 wurden Bill und Jannik gemeinsam bei einer Partynacht gesichtet. Kurz darauf lud der Sänger den Reality-Star zu seiner Poolparty in Los Angeles ein und teilte zahlreiche Eindrücke davon auf Instagram. Auch Bill selbst reagierte damals mit Humor auf die Spekulationen. In seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ scherzte er: „Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach.“ Über die Schlagzeilen sagte er außerdem: „Ich habe mich köstlich amüsiert.“ Ob aus der früheren Romanze irgendwann wieder mehr wird, bleibt offen. Gesprächsstoff liefern Bill Kaulitz und Jannik Kontalis jedenfalls weiterhin.