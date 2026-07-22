Stars Tom Kaulitz schwärmt von seiner Ehe mit Heidi Klum: ‚Von Tag eins an schön‘

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 14:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Star verrät, dass zwischen ihm und dem Model von Beginn an die Chemie stimmte.

Tom Kaulitz gibt einen Einblick in sein Eheglück mit Heidi Klum.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist ist seit 2018 mit dem Model liiert. Damals lernten sie sich auf einer Party des Designers Michael Michalsky kennen. Im Februar 2019 gab sich das Paar in Beverly Hills das Jawort, im Sommer folgte eine große Hochzeitsfeier auf der italienischen Insel Capri. Auch nach sieben Jahren Ehe schweben die Turteltauben auf Wolke sieben. Im Interview mit dem ‚Stern‘ verriet Tom: „Bei Heidi und mir war es von Tag eins an schön.“

Laut dem 36-Jährigen passt die Chemie einfach zwischen den Stars. „Da ist natürlich nicht nur das Optische, da ist eine Anziehung, die ich nicht in Worte fassen kann“, erklärte er. Diese Verbundenheit sei auch nach mehreren Jahren Ehe weiterhin vorhanden. „Es ist natürlich schön, wenn man diese Anziehung nach so vielen Jahren noch hat. Das ist bei uns wirklich so“, sagte Tom.

Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz, der ebenfalls Teil des Interviews war, bestätigte Toms Worte. Gemeinsame Freunde hätten häufig gesagt, das Paar wirke, als habe es sich gerade erst kennengelernt. Bill ist dagegen weiter auf der Suche nach der großen Liebe. Gerade bei Hochzeiten werde dem Sänger bewusst, dass er sich nach einem Partner an seiner Seite sehnt. „Wenn man dann an den Single-Tisch gesetzt wird, während alle anderen mit ihren Partnern die Liebe feiern, tut das weh“, gestand er. Gleichzeitig betonte Bill, dass er auch als Single glücklich sei: „Ich wünsche mir das natürlich, aber ich suche nicht krampfhaft. Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben.“