Stars Bill Skarsgård erschreckt seine Kinder mit Pennywise-Stimme

Bill Skarsgard - The Crow - NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 11:00 Uhr

Bill Skarsgård erschreckt seine Kinder mit Pennywise-Stimme.

Wenn seine Kinder nicht hören wollen, kann Bill Skarsgård offenbar ziemlich unheimlich werden.

Der 36-jährige Schauspieler greift dann gelegentlich auf die Stimme seiner wohl bekanntesten Horrorfigur zurück: Pennywise. Der diabolische Clown aus Stephen Kings ‚Es‘ sorgt seit Jahren für Angst und Schrecken auf der Leinwand. Und offenbar bekommen auch Skarsgårds eigene Kinder manchmal eine Kostprobe davon. In den beiden Kinofilmen ‚Es‘ (2017) und ‚Es: Kapitel 2‘ (2019) sowie der Serie ‚IT: Welcome to Derry‘ verkörperte der Schwede den berühmten Horrorclown. Auch als Vampir in der Neuverfilmung von ‚Nosferatu‘ (2024) war er zu sehen. Seine beiden Kinder mit Schauspielerin Alida Morberg kennen deshalb gleich mehrere seiner düsteren Figuren – und deren Stimmen.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ wurde Skarsgård gefragt, ob seine Kinder ihn schon einmal mit der typischen Pennywise-Stimme erlebt hätten. Seine Antwort fiel überraschend eindeutig aus: „Ja, wenn sie sich schlecht benehmen.“ Die unheimliche Stimme könne durchaus spontan zum Vorschein kommen. „Er kann sich einschleichen und wieder verschwinden. Und dann taucht auch noch Nosferatu auf. Papa hat eine ganze bunte Truppe schizophren wirkender Persönlichkeiten“, scherzte der Schauspieler.

Im selben Gespräch kam auch die Zukunft des James-Bond-Franchise zur Sprache. Skarsgård verriet, dass er bislang keine Einladung zu einem Vorsprechen für die begehrte Rolle des Geheimagenten erhalten habe. Warum er bei der Besetzung offenbar keine Rolle spiele, könne er sich nicht erklären. „Sie haben mich wegen James Bond nicht angerufen. Ich weiß nicht, woran das lag“, sagte er. Möglicherweise hätten die Verantwortlichen keinen schwedischen Schauspieler für die Rolle in Betracht gezogen. Viel lieber würde er ohnehin einen Gegenspieler des berühmten Agenten verkörpern. Dabei schwebt ihm eine Rolle ähnlich der von Mads Mikkelsen als Le Chiffre im Bond-Film ‚Casino Royale‘ (2006) vor. „Ich möchte einfach einen Bösewicht spielen, so wie Mads Mikkelsen“, erklärte Skarsgård. Allerdings sei er nicht grundsätzlich auf Schurkenrollen aus. Entscheidend sei für ihn, dass ihn eine Figur wirklich fasziniere und etwas Neues biete. Er wolle sich nicht daran gewöhnen, immer wieder ähnliche Charaktere zu spielen. Deshalb könne er sich auch vorstellen, längere Zeit auf ein passendes Projekt zu warten. Ein außergewöhnlicher Bösewicht wäre für ihn aber durchaus reizvoll, vorausgesetzt, die Rolle fühle sich originell an und eröffne ihm neue Möglichkeiten.