Musik Billboard Music Awards: Taylor Swift knackt Rekord

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 11:00 Uhr

Die US-Sängerin hat schon wieder einen neuen Rekord aufgestellt: Niemand hat mehr Billboard Music Awards als sie.

Taylor Swift ist der meist ausgezeichnete Künstler in der Geschichte der Billboard Music Awards.

Die Popsängerin hat gerade mit der ‚Eras Tour‘ die umsatzstärkste Tour aller Zeiten abgeschlossen. Nun darf sie sich über einen weiteren Rekord freuen: Bei der Musik-Preisverleihung in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas am Donnerstagabend (12. Dezember) erhielt sie stolze zehn Preise.

Die ‚Fortnight‘-Künstlerin wurde unter anderem als ‚Top Artist‘, ‚Top Female Artist‘, ‚Top Hot 100 Artist‘ und ‚Top Radio Songs Artist‘ ausgezeichnet. Außerdem bekam sie für ‚The Tortured Poets Department‘ einen Preis für das ‚Top Billboard 200 Album‘.

Davor lagen Taylor und Drake mit jeweils 39 Preisen gleichauf. Nun überholte sie den Rapper mit ihrer neuen Gesamtzahl von 49 BBMAs, während Drake an diesem Abend drei weitere Preise für den besten Rap-Künstler, den besten männlichen Rap-Künstler und das beste Rap-Album für ‚For All the Dogs‘ abräumte.

Die ‚Cruel Summer‘-Künstlerin bedankte sich bei ihren Fans und sagte, ihre rekordverdächtigen Gewinne seien das „schönste frühe Geburtstagsgeschenk“, da sie am Freitag (13. Dezember) 35 Jahre alt wird. In einer Videobotschaft erklärte der Popstar: „Vielen Dank an die Fans, denn Billboard zählt eure Sachen. Sie zählen, was ihr euch anhört, die Alben, für die ihr euch begeistert, und so zähle ich diese Preise als von den Fans gewählt, weil ihr diejenigen seid, die sich für unsere Alben interessieren und uns bei Konzerten besuchen.“

Die Award-Zeremonie wurde von der Schauspielerin und Stand-up-Comedian Michelle Buteau moderiert. Auftritte gab es unter anderem von Megan Moroney, Jelly Roll und Shaboozey.