Stars Billie Eilish: Angst im eigenen Haus

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 13:00 Uhr

Billie Eilish hat verraten, dass ihre „Sicherheit gefährdet“ war, als sie „beängstigende“ Momente mit Fans bei sich zu Hause hatte.

Die 22-jährige Sängerin hat sich über die Schattenseiten des Ruhms geäußert und verraten, dass sie nicht nur einen schützenden Pitbull namens Shark hat, sondern auch Sicherheitsleute, und dass sie aufgrund der Drohungen „verärgert über ihr Leben“ wurde.

Sie erzählte dem Magazin ‘Rolling Stone’: „In meinem Privatleben sind wirklich beängstigende Dinge passiert und meine Sicherheit war ein paar Mal gefährdet, und das ist ein großer Teil meines Lebens. Das ist etwas, mit dem ich einfach leben muss. Aber ich weiß nicht, es hat mich wirklich unzufrieden mit meinem Leben gemacht, wenn man nicht einmal in seinem eigenen Haus sein kann.“

Die ‚Bad Guy‘-Sängerin ging nicht ins Detail über die spezifischen Erfahrungen. Allerdings sagte sie sehr offen, was ihr hilft, sich vom “Stress in ihrem Leben zu entspannen“. „Sex. Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema. Als Frau habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf so seltsame Weise gesehen wird. Den Leuten ist es so unangenehm, darüber zu reden, […] Ich finde, es ist so verpönt, darüber zu reden, und ich denke, das sollte sich ändern. Sie haben mich gefragt, was ich tue, um mich zu entspannen? Das … kann einen manchmal wirklich retten, ich sag’s nur. Ich kann es nicht mehr empfehlen, um ehrlich zu sein”, so Billie.