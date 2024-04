Musik Billie Eilish: Ankündigung ihres neuen Songs

08.04.2024

Billie Eilish hat eine Vorschau von ihrem neuen Song mit ihren Fans geteilt und angedeutet, dass das Lied bald herauskommen wird.

Die Grammy-Gewinnerin postete einen Videoclip auf ihren Social-Media-Kanälen, in dem die ‚Bad Guy‘-Hitmacherin im Wasser versinkt, bevor Hände auftauchen, um sie zu retten und hochzuziehen.

Der Clip wird von Eilishs Gesang und Herzklopfen untermalt. Die Sängerin versah das Video mit der Überschrift „READY?“ und kündigte am Sonntag (7. April) in einer ihrer Instagram-Stories an: „Ich werde euch morgen etwas ankündigen.“ Billie teilte daraufhin ein Selfie und fügte hinzu: „Ich verspreche es.“ Die 22-jährige Sängerin schien zudem den Titel eines neuen Songs oder Albums, ‚Hit Me‘, anzudeuten. Und auch Plakatwände auf der ganzen Welt kündigen an, dass neue Musik der Künstlerin auf dem Weg sei. Die Hitmacherin gab bekannt, dass sich die Aufnahmen zu der Platte in der Endphase befinden. Neben Fotos von sich selbst in einer schwarzen Sturmhaube mit weißen Sternen schrieb der Star auf ihrem Account auf Instagram: „Mein Album ist gemastert.“ Das kommende Album wird Eilishs dritte LP nach ihrem rekordverdächtigen ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘-Debüt von 2019 und der Nachfolger von ‚Happier Than Ever‘ von 2021 sein. Im Jahr 2022 veröffentlichte der Star die Zwei-Track-EP ‚Guitar Songs‘ und brachte ‚What Was I Made For?‘ vom letztjährigen ‚Barbie‘-Soundtrack heraus.