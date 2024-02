Musik Billie Eilish: Drittes Album ist fast fertig

22.02.2024

Billie Eilishs neues Album steht kurz vor der Fertigstellung.

Die 22-jährige Sängerin hat ein großes Update zu ihrem mit Spannung erwarteten dritten Studioalbum gegeben und angedeutet, dass die Fans nicht mehr lange warten müssen.

Neben Fotos von sich in einer schwarzen Sturmhaube mit weißen Sternen schrieb sie auf Instagram: „Mein Album ist gemastert.“ Eine Platte, die gemastert wird, befindet sich in der Regel am Ende des Aufnahmeprozesses, obwohl Billie noch keine weiteren Details über die neue Sammlung von Songs preisgegeben hat. Es wird ihr drittes Werk nach ihrem Debüt ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ aus dem Jahr 2019 und dem Nachfolger ‚Happier Than Ever‘ zwei Jahre später sein. Außerdem veröffentlichte Billie 2022 die Zwei-Track-EP ‚Guitar Songs‘ und steuerte ‚What Was I Made For?‘ für den letztjährigen ‚Barbie‘-Soundtrack bei.

Im September bestätigte Billie, dass es viel neue Musik geben werde, als sie das kommende Album ankündigte. Gegenüber ‚The Cookout‘ sagte sie: „Es wird viel Musik kommen. Es kommt ein ganzes Album voller Musik. Wir befinden uns in der Endphase der Herstellung, also bedeutet das nicht, dass es bald herauskommt, aber wir sind auf dem Weg dorthin, und es ist sehr aufregend.“ Drei Monate später hielt sie sich erneut bedeckt, verriet aber, dass die LP „fast fertig“ sei. In der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ sagte sie: „Wir sind fast fertig mit diesem neuen Album. Irgendwann wirst du also mehr wissen, aber ich werde jetzt nichts sagen.“