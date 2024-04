Beauty & Fashion Billie Eilish: Identitätskrise wegen blondem Haar-Look

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 16:00 Uhr

Billie Eilish verriet, dass sie eine Identitätskrise erlebte, nachdem sie sich ihre Haare Blond färbte.

Die 22-jährige Sängerin zeigte sich bei der Met Gala 2021 erstmals mit blonden Haaren und gab zu, dass sie mit ihrem veränderten Look damit begann, sich selbst zu verlieren, insbesondere zu Beginn der Pandemie.

Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich war so sehr bei mir selbst, dass ich mich selbst gar nicht mehr objektiv sehen konnte. Und dann habe ich mir meine Haare blond gefärbt und dachte mir sofort: ‚Oh, ich habe keine Ahnung, wer ich bin.’“ Eilish fügte hinzu, dass 2019 „die beste Zeit“ ihres Lebens gewesen sei, woraufhin sie sich heute wieder neu entdeckt: „Dieser ganze Prozess fühlte sich so an, als würde ich zu dem Mädchen zurückkehren, das ich einmal war. Ich habe um sie getrauert. Ich habe in allem nach ihr gesucht, und es ist fast so, als wäre sie in der Welt und den Medien ertrunken. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann sie weggegangen ist.“ Billies neuer Look entstand bei der Arbeit an ihrem zweiten Album ‚Happier Than Ever‘ und auch Finneas, ihr Bruder und Mitarbeiter, gab zu, dass es eine verwirrende Zeit war: „Auf seltsame Weise war das ein bisschen so, als würde man in einem Tornado-Keller eine niedliche kleine Geschichte lesen. Das ist ein Bewältigungsmechanismus eines Albums gewesen.“