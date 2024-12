Stars Billie Eilish: Ihr Überraschungsgast war Charli XCX

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 16:00 Uhr

Billie Eilish lud Special Guest Charli XCX ein, um ihren ‚Guess‘-Remix am Dienstagabend (17. Dezember) in Los Angeles zu performen.

Die 22-jährige Pop-Sängerin überraschte die Fans beim letzten Stopp ihrer ‚Hit Me Hard And Soft Tour‘ im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, mit einer gemeinsamen Darbietung ihrer Hit-Kollaboration aus dem Album des Jahres, Charlis Platte ‚Brat‘. Als Brat-grüne Laser den Raum erleuchteten, sah man Charli twerken, während Billie die Menge anheizte und die Fans ausrasteten. Charli wünschte Billie dann am Mittwoch (18. Dezember) alles Gute zum Geburtstag und betitelte Aufnahmen von ihrem Auftritt auf X mit den Worten: „Ich liebe dich, billieeeeee und Happy Birthday.“

Der ‚Guess‘-Remix, in dem Billie frech gesteht, dass sie Sex mit Charli haben würde, ist bei den Grammys im nächsten Jahr in der Kategorie ‚Best Pop Duo/Group Performance‘ nominiert. Die ‚Lunch‘-Hitmacherin, die sich als queer bezeichnet, singt auf dem Track: „Charli mag Jungs, aber sie weiß, dass ich es tun würde. Charli, ruf mich an, wenn du dabei bist.“ In dem Musikvideo – unter der Regie von Aidan Zamiri – sieht man das Duo, wie es einen Stapel Dessous erklimmt, während Charli singt: „Du willst die Farbe meiner Unterwäsche erraten.“ Am Ende des Songs singt Charli: „Du willst erraten, worüber ich und Billie geschrieben haben… Du willst raten, ob ich es mit diesem Song ernst meine.“