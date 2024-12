Stars Billie Eilish: Probleme mit ihrem Körperbild begannen im Alter von 10 Jahren

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 11:00 Uhr

Billie Eilish erzählte, dass ihre „Probleme mit ihrem Körper“ begannen, als sie gerade einmal 10 Jahre alt gewesen sei.

Der 22-jährige Popstar war zu Beginn ihrer Karriere für ihre Vorliebe für weite Kleidung bekannt und verkündete, dass sie sich die locker sitzende Kleidung aussuchte, um sich „wohler“ zu fühlen, nachdem sie in jungen Jahren mit ihrer Figur unzufrieden war.

Die Künstlerin verriet in einem Interview mit dem Magazin ,Complex‘: „Was echt interessant ist, ist, dass ich als kleines Mädchen weite Kleider liebte. Ich trug nur Feen-Kleider und Röcke. Als kleines Kind trug ich nie Hosen oder Shorts. Aber als ich ungefähr 11 Jahre alt war, war ich besessen von dieser Marke namens Brandy Melville. Und sie verkauften Kleidung nur in einer Größe. Ich war molliger und besessen von diesen Kleidern, aber ich kaufte ein Oberteil und es passte mir nicht. Da begannen meine Probleme mit meinem Körper. Ich war etwa 10 oder 11 Jahre alt. Ich bekam mit etwa 9 Brüste und meine Entwicklung begann sehr früh. Ich war nicht schlank.“ Eilish fügte hinzu: „Ich trug all diese weiten Klamotten und das war mein Stil, aber gleichzeitig war es die Art und Weise, wie ich mich in meinem Körper wohlgefühlt habe und mich nicht an mein Aussehen gebunden fühlte. Ich wollte nicht, dass mein Körper ein Teil meines Outfits ist. Ich wollte, dass mein Outfit mein Outfit ist und mein Körper zufällig darin steckt.“