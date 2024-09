Stars Billie Eilish: Sie unterstützt Kamala Harris

Billie Eilish - Academy Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 11:27 Uhr

Die Sängerin und ihr Bruder Finneas haben sich für Harris als Präsidentin ausgesprochen.

Billie Eilish und Finneas O’Connell unterstützen Kamala Harris bei der US-Präsidentschaftswahl.

Die ‚What Was I Made For?‘-Interpretin und ihr Bruder haben ihre Follower dazu aufgerufen, sich für die anstehende Wahl zu registrieren und der demokratischen Kandidatin ihre Stimmen zu geben. In einem Video auf Instagram erklärten die beiden Musiker, dass Menschenleben davon „abhängen“, ob Kamala ihren Kontrahenten Donald Trump in die Knie zwingt. Unter den Clip schrieben Billie und Finneas: „Es ist nationaler Wählerregistrierungstag. Wir stimmen für Harris-Walz. Die Wahl ist klar. Schaut euch euren Wählerstatus hier an: iwillvote.com.“

Im Video sagt die 22-jährige Popikone über ihre Entscheidung für Kamala Harris und ihren Vize-in-spe Tim Walz zu stimmen: „Wir stimmen für Kamala Harris und Tim Walz, weil sie dafür kämpfen unsere Freiheit in der Fortpflanzung, unseren Planeten und unsere Demokratie zu beschützen.“ Der 27-jährige Bruder der ‚Lunch‘-Sängerin fügte hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass Extremisten unsere Leben, unsere Freiheiten und unsere Zukunft kontrollieren. Der einzige Weg, sie und das gefährliche Project 2025 zu stoppen, ist für Kamala Harris zu stimmen und sie zu wählen.“ Billie fügte hinzu: „Wählt als würde euer Leben davon abhängen, denn das tut es.“