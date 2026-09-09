Stars Billy Baldwin erklärt, warum er NIEMALS wieder mit Sharon Stone arbeiten würde

William Billy Baldwin April 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 14:00 Uhr

Billy Baldwin erklärt, warum er NIEMALS wieder mit Sharon Stone arbeiten würde.

Billy Baldwin würde niemals wieder mit Sharon Stone zusammenarbeiten.

Der 63-jährige Schauspieler kam zunächst gut mit seiner ‚Sliver‘-Kollegin aus, als sie 1993 mit den Dreharbeiten begannen. Doch letztlich führte die „Spannung“ zwischen ihnen dazu, dass sich das gesamte Team und die Crew „elend“ fühlten. Im Podcast ‚Lisa Guerrero Unleashed‘ sagte Billy: „Die ersten beiden Wochen kamen wir ganz gut miteinander aus. Und dann hat sie mir die nächsten drei Monate weder ‚Hallo‘ noch ‚Tschüss‘ gesagt.“

Die Beziehung verschlechterte sich so sehr, dass Billy sich weigerte, Sharon zu küssen, als es die Szene verlangte. Er sagte: „Wir hatten vier Liebesszenen. Die ersten drei waren in den ersten beiden Wochen, als noch alles gut lief. Das war nie ein Problem.“ Der Schauspieler bat daraufhin um ein Gespräch mit den Produzenten, um die Situation zu klären. Er berichtete: „Ich sagte zu [Robert] Evans: ‚Ich kann die letzte Liebesszene nicht machen. Ich schaffe das nicht.'“ Schließlich willigte Billy ein, die Szene zu drehen, hatte aber eine Bedingung. Er sagte zu den Produzenten: „Ich kann die Szene machen, aber bitte zwingt mich nicht, sie zu küssen. Ich kann sie nicht küssen.“

Billy behauptete sogar, Produzent Robert Evans habe dem Paar geraten, miteinander zu schlafen, um die Stimmung am Set zu verbessern. In Bezug auf eine „Lüge“ in Sharon Stones Memoir ‚The Beauty of Living Twice‘ (2021), in dem sie behauptete, Evans habe sie unter Druck gesetzt, mit Billy zu schlafen, um die schauspielerische Leistung zu „verbessern“, sagte Baldwin, er habe von Evans dieselbe Ansage erhalten. Er erklärte: „Es ging nicht darum, dass Sharon nicht schauspielern konnte. Er sagte: ‚Ich bekomme ständig Berichte über unglaubliche Spannungen. Wir wissen, worum es geht. Diese ganze aufgestaute sexuelle Energie. Macht es einfach und bringt es hinter euch.'“