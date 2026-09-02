Stars Julianne Moore erhält den Golden Icon Award

Julianne Moore at Sharper Premier London Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 14:00 Uhr

Julianne Moore wird beim Zurich Film Festival für ihre „außergewöhnliche Karriere“ geehrt.

Die 65-jährige Schauspielerin erhält den Golden Icon Award des Festivals als Anerkennung für ihre „bemerkenswerte Vielseitigkeit“ und ihre „brillante“ Darstellung in ihrem neuen Film ‚The Debut‘. Julianne wird von Jesse Eisenberg zum Festival begleitet, der bei ‚The Debut‘ Regie führte und sie bereits in seinem Regiedebüt ‚When You Finish Saving the World‘ aus dem Jahr 2022 inszenierte.

Christian Jungen, CEO des Zurich Film Festival, erklärte in einem Statement: „Julianne Moore ist eine der herausragenden Charakterdarstellerinnen des amerikanischen Kinos. Sie besitzt eine bemerkenswerte Vielseitigkeit und schafft es immer wieder, uns mit ihren intensiven Darstellungen der Figuren, die sie spielt, in ihren Bann zu ziehen.“ Ganz gleich, in welchem Film man die Schauspielerin sehe, man fieben immer mit ihren Figuren mit, so der Unternehmer. Außerdem fügte er über ihr neues Projekt hinzu: „In dem wunderbaren Film ‚The Debut‘ liefert sie eine brillante Darstellung als Frau, die erkennt, dass es noch nicht zu spät ist, sich ihren zutiefst persönlichen Traum zu erfüllen: Schauspielerin zu werden. Es ist Julianne Moores Liebeserklärung an ihren eigenen Beruf.“ Gleichzeitig mache das den Streifen zum perfekten Film, um ihr mit dem Golden Icon Award für „so viele wunderbare Kinoerlebnisse zu danken“.

Zu den bisherigen Preisträgern des Golden Icon Award gehören Kate Winslet, Sylvester Stallone und Sharon Stone. Das Zurich Film Festival findet vom 24. September bis zum 4. Oktober in Zürich in der Schweiz statt. ‚The Debut‘ dreht sich um eine schüchterne Frau, die sich in der Welt des Theaters verliert, nachdem sie unerwartet eine Rolle in einer Inszenierung eines neuen, eigens geschriebenen Musicals erhält. Autor und Regisseur Jesse räumte kürzlich ein, dass er die Rolle eigens für Julianne geschrieben habe und das Projekt ohne sie aufgegeben hätte. Beim Karlovy Vary International Film Festival in Tschechien sagte er: „Ich dachte: ‚Wenn sie diesen Film nicht macht, wird er nicht gedreht, weil sie der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, der das machen könnte.'“ Dabei sei das eigentlich die Todsünde eines jeden Autors: „Man schreibt nicht für einen Filmstar, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Person beschäftigt ist oder keine Lust darauf hat, und dann ist man am Arsch.“

In dieser Situation habe er aber genau das getan und gehofft, dass Julianne Moore Ja sagen würde. Jesse fügte hinzu: „Und ungefähr auf halber Strecke des Drehbuchs bekam ich richtig Angst. Ich sagte zu meinem Freund: ‚Gott, das ist so furchtbar, weil es nur einen einzigen Menschen gibt, der diese Rolle spielen kann – und wenn sie sie nicht mag, bin ich am Arsch.‘ Der Film ist also für sie, aber er handelt auch von meinen eigenen Erfahrungen.“

Jesse wies außerdem die Behauptung zurück, bei dem Film handele es sich um ein Musical. Der ‚The Social Network‘-Schauspieler sagte: „Nein, der Film ist kein Musical in dem Sinne, dass die Figuren plötzlich anfangen zu singen. In dem Film geht es um diese Frau, die eine Rolle in einem Musical bekommt, und deshalb sieht man, wie sie dafür probt, und man erlebt ihre Premiere. Aber nein, es ist kein klassisches Musical, worüber das Filmstudio, glaube ich, ziemlich froh ist.“