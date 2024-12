Film Billy Bob Thornton: Deshalb gab er ‚Mission: Impossible III‘ einen Korb

Billy Bob Thornton - Getty Images - Los Angeles - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler erklärt, warum er keine Lust auf große Blockbuster-Rollen hatte.

Billy Bob Thornton enthüllt, wieso er Bösewicht-Rollen in bekannten Blockbustern abgelehnt hat.

Der ‚Bad Santa‘-Schauspieler hatte kein Interesse daran, 2006 den Waffenhändler Owen Davian in ‚Mission: Impossible III‘ zu spielen. Darin tritt der Bösewicht – der von dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman gespielt wurde – gegen Tom Cruises Ethan Hunt an. Außerdem erteilte Thornton der Rolle des Norman Osborn bzw. Grünen Kobolds in Sam Raimis ‚Spider-Man‘-Film aus dem Jahr 2002 eine Abfuhr. Letztendlich ging der Part an Willem Dafoe.

Im ‚Bingeworthy‘-Podcast von ‚The Playlist‘ erklärt er seine Entscheidung folgendermaßen: „Ich habe kein großes Interesse an dieser Art von Rollen. Beim Grünen Kobold hatte ich keine Lust, um vier Uhr morgens aufzustehen, um fünf oder sechs Stunden lang geschminkt zu werden. Und bei ‚Mission: Impossible III‘ wollte ich nicht der Typ sein, der versucht, Tom Cruise zu töten.“

Thornton fügt hinzu: „Wenn man der Bösewicht in einem großen Film wie diesem ist, erinnert sich das Publikum für immer daran. Ich ziehe es vor, die Dinge lockerer und weniger vorhersehbar zu halten.“ Der 69-Jährige erhielt kürzlich eine Golden Globe-Nominierung für seine Performance in der Dramaserie ‚Landman‘. Obwohl seine Figur Tommy Norris eine große Fangemeinde in den sozialen Medien hat, hält sich der Darsteller lieber davon fern. „Ich werde nervös, wenn ich mich selbst sehe, also habe ich sie nicht wirklich selbst gesehen“, erklärte er gegenüber ‚Extra‘.