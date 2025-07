Musik Billy Corgan weinte beim letzten Black Sabbath-Auftritt

Billy Corgan - Jimmy Kimmel Live 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2025, 12:06 Uhr

Der Smashing Pumpkins-Star war zutiefst bewegt, als er Ozzy Osbourne mit seiner alten Band auf der Bühne sah.

Billy Corgan weinte, als er Black Sabbath beim letzten Soundcheck zusah.

Der Smashing Pumpkins-Frontmann war einer der Künstler beim ‚Back to the Beginning‘-Abschiedskonzert, das Anfang des Monats in Birmingham stattfand. Billy gab zu, dass ihn der Anblick von Ozzy Osbourne und seiner Band während ihres letzten gemeinsamen Auftritts zu Tränen rührte.

„Ich habe mir ihren Soundcheck angeschaut – und es waren nur ich und ein anderer Alternative-Musiker dabei, dessen Namen ich nicht nennen möchte, um seine Privatsphäre zu wahren“, erzählte der 58-Jährige gegenüber ‚Loudwire‘. „Es waren nur wir zwei in einem leeren Stadion und wir schauten Sabbath beim allerletzten Soundcheck zu. Und wir fingen beide an zu weinen.“

Billy und sein Musikerkollege seien überwältigt von dem großen Moment gewesen. „Wir dachten beide: ‚Ist uns bewusst, was wir hier gerade sehen?‘ Verstehst du? Das ist das Ende unserer Band. Es ist so persönlich“, erzählte er. Ozzys Tod im Alter von 76 Jahren habe ihm sehr zugesetzt. Der Rockmusiker war am Dienstag (22. Juli) gestorben, nur wenige Wochen nach dem Abschiedskonzert mit seiner Band. „Sabbath spendet mir Trost durch Ozzys Tod. Ich weiß nicht, wie sie das machen“, schilderte Billy.

Der Künstler betonte, dass er immer positive Erinnerungen an den verstorbenen Star haben werde. „Bei Sabbath ist so viel Herzlichkeit und Liebe. Es ist schwer zu beschreiben – aber sie sind eine der wenigen Hard-Rock-Bands, die so etwas haben. In all der Kraft, der Erhabenheit und dem donnernden Metal steckt trotzdem etwas Einladendes, etwas Warmes, fast Himmlisches“, schwärmte er.