Stars Kelly Osbourne ‚verzehrt‘ sich nach ihrem Vater, sagt sie Fans in Vatertags-Post

Kelly And Ozzy Osbourne - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 09:00 Uhr

Die TV-Persönlichkeit beging den Vatertag mit einer emotionalen Würdigung der verstorbenen Black-Sabbath-Ikone, enthüllte eine seiner letzten Textnachrichten und reflektierte über die anhaltenden Auswirkungen seines Todes auf ihre Familie.

Kelly Osbourne hat in einem emotionalen Vatertags-Tribut an ihren verstorbenen Vater Ozzy Osbourne über den „Schmerz“ gesprochen, den sie empfindet.

Die 41-jährige TV-Persönlichkeit machte am britischen Vatertag am Sonntag (21. Juni) deutlich, wie tief ihre Trauer fast ein Jahr nach dem Tod des Black-Sabbath-Frontmanns noch ist, und veröffentlichte eine der letzten Nachrichten, die er ihr vor seinem Tod geschickt hatte. Ozzy starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen, darunter Parkinson. Kelly veröffentlichte außerdem eine Reihe alter Familienfotos auf ihrer Instagram-Seite und fügte eine persönliche Botschaft über das Leben ohne die Rocklegende hinzu.

Noch immer gehen nach Ozzys Tod auch aus der Musikwelt Tribute ein. Zugleich richtet sich die Aufmerksamkeit erneut auf seine außergewöhnliche Karriere als Frontmann von Black Sabbath und seine spätere Neuerfindung als Reality-TV-Star in MTVs ‚The Osbournes‘ an der Seite seiner Ehefrau Sharon Osbourne und der Kinder Kelly, ihrem Bruder Jack und ihrer Schwester Aimee. Kelly schrieb nun in ihrem Post: „Dad, ich ertappe mich immer noch dabei, in gewöhnlichen Momenten nach dir zu suchen – nach dem Rat, den ich brauche, dem Witz, den ich dir erzählen möchte, dem Sieg, den du sehen solltest. Der Schmerz, dich zu vermissen, ist der Preis dafür, dich geliebt zu haben, und ich würde ihn für immer zahlen, statt nie dein Kind gewesen zu sein!“ Besonders emotional fügte sie hinzu: „Ich werde nie aufhören, dich zu vermissen. Es ist eine Ehre, den Rest meines Lebens damit zu verbringen, dich zu lieben. Bis wir uns wiedersehen!“

Kellys Beitrag enthielt eine Sammlung alter Fotos, die Kelly und Ozzy im Laufe der Jahre gemeinsam zeigen. Außerdem teilte sie in ihren Instagram Stories einen Screenshot einer Textnachricht, die Ozzy vor seinem Tod geschickt hatte. In der Nachricht bezog er sich auf ein Video von Kellys Sohn Sidney, den sie mit Slipknot-DJ Sid Wilson hat. Ozzy schrieb: „Weißt du was, immer wenn ich mich krank und elend fühle, muss ich mir nur das Video ansehen, das du von dem kleinen Sid in der Badewanne geschickt hast, und es macht mich so glücklich, dass alles einfach verschwindet. Ich wünschte nur, ihr beide wärt noch hier. Ich liebe euch beide wirklich, und alles, was ich will, ist, dass ihr beide glücklich seid.“ In derselben Nachricht deutete Ozzy an, dass er sich wegen Sorgen um seine Gesundheit nicht mehr zu Live-Auftritten verpflichten wolle. Er schrieb: „Ich brauche meine Gesundheit viel mehr.“