Stars Sharon Osbourne enthüllt ‚unerwarteten‘ Krankenhausaufenthalt

Sharon Osbourne - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2026, 11:27 Uhr

Die Britin verpasste die Enthüllung einer Statue ihres verstorbenen Ehemanns Ozzy Osbourne, weil sie im Krankenhaus war.

Sharon Osbourne musste diese Woche in die Klinik.

Die 73-Jährige entschuldigte sich bei ihren Fans, nachdem sie die Enthüllung einer Statue ihres verstorbenen Ehemannes Ozzy Osbourne beim Hellfest-Festival in Frankreich am Donnerstag (18. Juni) verpasst hatte. Sie erklärte, dass dies auf nicht näher genannte gesundheitliche Gründe zurückzuführen sei.

Zu einem Video der Statue schrieb die Britin auf Instagram: „Es tut mir leid, dass ich nicht beim Hellfest für die Enthüllung von Ozzys Statue dabei sein konnte. Leider hatte ich Anfang der Woche einen unerwarteten Krankenhausbesuch.“ Anschließend richtete sie ihren Dank an das Team vor Ort: „Ein großes Dankeschön an Olivier Garnier, Ben Barbaud und alle beim Hellfest. Ein besonderer Dank geht an Philippe Pasqua für die absolut atemberaubende Statue!“ Weitere Details zu ihrem Gesundheitszustand nannte Sharon nicht.

Kürzlich hatte sich die Moderatorin gegen Kritiker verteidigt, die das geplante KI-Projekt rund um Ozzy Osbourne als „Geldmacherei“ bezeichneten. Der Black-Sabbath-Frontmann war im Juli letzten Jahres im Alter von 76 Jahren verstorben. Sharon betonte, man nutze mit dem KI-Projekt lediglich technologische Entwicklungen, um das Vermächtnis des „Prince of Darkness“ zu bewahren. In ihrem Podcast ‚The Osbournes‘ erklärte sie: „Wenn jemand zu mir sagt, ich würde hier Geld machen wollen, dann nein. Ihr kennt meinen Mann nicht. Ich kenne meinen Mann. Und er würde mich immer wieder fragen: ‚Wie lange glaubst du, dass man sich an mich erinnern wird?'“ Die Witwe fügte hinzu: „Es wird etwas sein, das in unserer Familie weiterlebt, auch für unsere Enkelkinder.“