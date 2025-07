A-Sponsored Post Geld, Glamour, Gefühle: Wo Stars das Abenteuer suchen Es gibt sie, diese Momente, in denen man beim Scrollen durch Instagram oder beim Blick auf die Boulevard-Schlagzeilen einfach nur staunt. Da posiert ein Promi lässig an einem Infinity-Pool mit Blick über Dubai, ein anderer zeigt stolz seine Shoppingausbeute aus Mailand, während die nächste Reality-Queen ihr Glück an Spieltischen probiert. Geld, Glamour und ein bisschen […]