Stars Billy Ray Cyrus weinte, als er Mileys Song ‚Secrets‘ hörte

Miley Cyrus - May 2025 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 09:00 Uhr

Das Geburtstagsgeschenk seiner Tochter trieb dem Country-Star die Tränen in die Augen.

Billy Ray Cyrus ‚weinte‘, als er den Song ‚Secrets‘ hörte, den seine Tochter Miley Cyrus für ihn geschrieben hat.

Zu seinem 64. Geburtstag im August schenkte ihm die ‚Flowers‘-Sängerin ein besonderes Lied, an dem Mick Fleetwood und Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac mitwirkten. Der emotionale Song, den Miley als ein „Friedensangebot“ beschrieb, handelt davon, dass sie für ihre Familie ein „sicherer Ort“ sein möchte – trotz aller Höhen und Tiefen. Miley erklärte in der Sendung ‚CBS Sunday Mornings‘: „Weißt du, man sieht seinen Vater nicht oft weinen. Aber bei mir und meinem Dad war es schon immer so, dass wir über Musik besser miteinander kommunizieren konnten.“ Auf die Frage, ob sie und ihr Vater nun „im Frieden miteinander“ seien, antwortete Miley schlicht: „Ja.“

Als Reaktion auf das Interview schrieb Billy Ray am Sonntag (05. Oktober) auf Instagram, dass der Song für ihn wie eine Therapie gewesen sei. Unter ein altes Foto von sich und Miley, untermalt mit ihrem Duett ‚Butterfly Fly Away‘, schrieb er: „Was für ein Sonntagsgruß!!! Hat mit @mileycyrus bei ‚CBS Sunday Morning‘ angefangen. Ein großartiger Song kann mehr für die Seele tun als eine Million Therapiesitzungen. Ich stimme zu! Musik verändert alles!!“

In dem Podcast ‚Reclaiming With Monica Lewinsky‘ erklärte Miley zuvor die Bedeutung von ‚Secrets‘: „Ich habe diesen Song über meinen Vater geschrieben, weil ich wollte, dass er mir Dinge erzählt – auch wenn es Geheimnisse sind, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht wissen wollte. Ich wollte diejenige sein, bei der er sich sicher genug fühlt, um mir Dinge anzuvertrauen, die belastend oder schmerzhaft für die Familie waren.“ In den letzten Jahren sollen sich Vater und Tochter jedoch entfremdet haben, nachdem Billy Ray seine damalige Ehefrau Tish verließ und Firerose heiratete – eine Ehe, die nach weniger als einem Jahr endete.