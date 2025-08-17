Stars ‚Bin wieder Single‘: Anne Wünsche verkündet Trennung von Freund Karim

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2025, 12:25 Uhr

Die Influencerin überrascht mit einem traurigen Update zu ihrem Privatleben.

Anne Wünsche ist nicht mehr mit ihrem Freund Karim El Kammouchi zusammen.

Die überraschenden Trennungs-News gab die Influencerin auf Instagram bekannt. Zu einem Video mit der Überschrift „Update der Woche“ schrieb sie: „Bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück!“ Auf den Trennungsgrund ging die 33-Jährige nicht ein. Stattdessen erklärte sie: „Hab unseren Rückflug umgebucht, fliegen jetzt deshalb eher zurück.“ Anne ergänzte, dass sie „jetzt erstmal offline“ sein werde. Die ehemalige ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin braucht offenbar Zeit, um das Beziehungsaus zu verarbeiten.

Zumindest in den nächsten Tagen wird es also still auf ihrem Account sein. In den Kommentaren rätselten die Fans über den Grund für das plötzliche Aus. „Ich dachte, du wärst so glücklich?“, zeigte sich ein Follower verdutzt. Ein weiterer schrieb: „Oh nein, tut mir so leid für dich! Viel Kraft für die nächste Zeit… das wird sicher wieder eine große Umstellung.“ Ein dritter Fan hoffte wiederum auf ein Liebes-Comeback: „Ich hoffe ihr kommt wieder zusammen. Ihr passt so toll zusammen.“

Noch vor zwei Monaten hatte sich Anne mit süßen Worten über Karim geäußert. Auf die Frage eines Fans, ob sie mit dem 36-Jährigen glücklich sei, betonte sie: „Ja, sehr.“ Außerdem erklärte die Dreifach-Mama: „Wir haben echt so viel durch und die letzten Jahre waren nicht einfach, weil wir komplett unterschiedlich sind. Einfach wirklich Schwarz und Rosa. Aber ich liebe ihn echt sehr.“