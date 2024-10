Musik Blackpink-Star Jennie über ihre neue Single

Bang Showbiz | 03.10.2024, 10:17 Uhr

Die Sängerin beschreibt ihre kommende Single als "peppige Hymne".

Jennie Kim von Blackpink verrät Details über ihre neue Single ‚Mantra‘.

Die 28-jährige Sängerin veröffentlicht den Track am 11. Oktober. Bei der Chanel-Frühjahrs-Show 2025 auf der Pariser Fashion Week beschrieb Jennie den Song als „eine lustige, peppige Hymne, die Girl-Power feiert und jede Frau dazu inspiriert, auf ihre eigene Art und Weise mit Selbstvertrauen zu glänzen“.

Der Song wird ihre erste Solo-Veröffentlichung unter ihrem selbst gegründeten Label Odd Atelier und ihrer neuen Partnerschaft mit Columbia Records sein. Über ihre neue Single sagte die Musikerin dem Magazin ‚Vogue‘: „Das ist etwas, auf das meine Fans und ich uns wirklich gefreut haben. Ich werde mich darauf konzentrieren, Gelegenheiten zu schaffen, die es uns ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten und zu kommunizieren, so dass wir besondere Erlebnisse miteinander teilen und mit Fans aus der ganzen Welt interagieren können.“

In der Zwischenzeit hat Jennies K-Pop-Bandkollegin Rosé angekündigt, dass sie ihr erstes Solo-Studioalbum mit dem Titel ‚rosie‘ veröffentlichen wird, das am 6. Dezember erscheinen soll. Auf Instagram verriet sie: „Ich kann nicht glauben, dass ich euch allen endlich meine erste Albumveröffentlichung ankündige. Ich erinnere mich an das letzte Jahr, als unsere einjährige Tour zu Ende ging und ich mich in einer Session hier in Los Angeles wiederfand. Das führte zu einem Jahr, in dem ich im Studio ein und aus ging, Songs mit Songwritern und Produzenten schrieb, die ich zum ersten Mal traf, und versuchte, das nächste Kapitel meiner Karriere zu finden.“