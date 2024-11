Musik BLACKPINK-Star Rosé: Die Songs auf ihrem Soloalbum ,Rosie‘ sind „ekelhaft verletzlich“

Rose of Blackpink attends launch of Tiffany Titan by Pharrell Williams 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 16:00 Uhr

Die Künstlerin verriet, dass sie „ekelhaft verletzliche“ Tracks für ihr Debüt-Soloalbum aufgenommen hat.

BLACKPINK-Star Rosé verriet, dass sie „ekelhaft verletzliche“ Tracks für ihr Debüt-Soloalbum ,Rosie‘ aufgenommen hat.

Die 27-jährige Sängerin sprach darüber, dass ihre schlechte Angewohnheit, durch hasserfüllte Kommentare zu scrollen, als eine Inspiration für einen der bedeutungsvollsten Songs der Platte diente.

Rosé erzählte in einem Interview gegenüber dem Magazin ,PAPER‘: „Mir ist klar geworden, wie verletzlich und süchtig ich nach dieser (Online-)Welt war und nach diesem Verlangen, geliebt und verstanden zu werden. Es ist so ekelhaft verletzlich und ehrlich, dass die Leute erfahren, dass ich eine Person bin, die diese Emotionen durchlebt, und das habe ich an mir selbst gehasst.“ Der K-Pop-Star fügte hinzu, dass die Online-Kritiken trotz ihrer besten Versuche, gelassen zu wirken, sehr verletzend seien: „Wenn überhaupt, dann ist es etwas, das ich vertuschen will. Sogar in Interviews tue ich so, als ob mich nichts wirklich aus der Fassung bringt, wissen Sie? Aber das tut es. Jedes Wort, jeder Kommentar, es macht mich fertig.“ Rosé beschrieb zudem, wie ihr erstes Soloalbum, das im nächsten Monat erscheinen wird, auf Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben und den Beziehungen beruht, die sie aufgebaut hat.