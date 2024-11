Musik BLACKPINK-Star Rosé: Taylor Swift gab ihr Ratschläge für ihre Solokarriere

Rose of BLACKPINK - 2023 Coachella - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 16:00 Uhr

Die Musikerin bot der Sängerin ihre Unterstützung an, als sie beim Versuch, ihre Solokarriere zu starten, „ein wenig unterging“.

Taylor Swift bot der BLACKPINK-Sängerin Rosé ihre Unterstützung an, als sie beim Versuch, ihre Solokarriere zu starten, „ein wenig unterging“.

Der 27-jährige K-Pop-Star, der im Jahr 2016 in der südkoreanischen Girlgroup an der Seite von Jennie, Jisoo und Lisa berühmt wurde, nahm Kontakt mit der 34-jährigen Künstlerin auf, um sie um Rat für ihre Solokarriere zu fragen.

Rosé verriet in einem Interview gegenüber dem ,i-D‘-Magazin: „Ich sagte zu ihr, dass ich so ein großer Fan von ihr bin und nur ein paar Fragen an sie hätte. Sobald sie mich traf, sagte sie so etwas wie ‚Frag mich, lass mich dir helfen.’ Sie gab mir ihre Nummer und sagte so etwas wie ‚Sag Bescheid, wenn du Fragen hast.‘ Wer macht so etwas? So, das ist Taylor Swift!“ Rosé fügte hinzu: „Sie hat versucht, mich zu beschützen. Für mich ist es nicht einfach, solo zu sein und unabhängig zu sein. Es gibt viele Dinge, bei denen ich vorsichtig sein sollte, und sie hat mir einen Überblick über all die Dinge gegeben, auf die ich achten muss. Das war das Coolste daran – sie hat es in diesem Spiel geschafft und ist so freundlich gewesen, mich durch den gesamten Prozess zu führen.“ Der neue Solosong ,Number One Girl‘ der Musikerin aus ihrem kommenden Solo-Debütalbum ,Rosie’ handelt vom Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen: „Ich konnte nicht schlafen, da ich so besessen davon war, was diese Leute über mich sagen würden und was ich wollte, dass sie über mich sagen.“