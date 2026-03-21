Stars BLACKPINK-Superstar Rosé fühlt sich nicht ‚vollständig wohl‘ in ihrer eigenen Haut

2023 LACMA Art+Film Gala, Presented By Gucci - Rose - Blackpink - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 10:00 Uhr

Die Sängerin findet, dass sie noch an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten muss.

BLACKPINK-Star Rosé lernt noch, sich selbst anzunehmen.

Die Sängerin feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum mit der K-Pop-Girlgroup und hat zudem erfolgreich Solo-Musik veröffentlicht. Dennoch arbeitet sie weiterhin an ihrem Selbstbewusstsein. Im Gespräch mit ‚CR Fashion Book‘ offenbarte Rosé: „Ich fühle mich viel wohler als noch in meinen frühen Zwanzigern, aber ich bin noch nicht ganz am Ziel. Mit 29 habe ich es noch nicht gemeistert, mich vollständig wohl in meiner eigenen Haut zu fühlen, aber ich bin definitiv besser darin als früher.“

Auf die Frage, ob Selbstvertrauen etwas sei, das man ständig weiterentwickelt, sagte die 29-Jährige: „Ich weiß nicht, ob ich es schon erreicht habe. Aber es ist etwas, an dem ich jeden Tag arbeiten muss. Selbst wenn ich mich sehr selbstbewusst fühle, entwickelt sich mein Denken ständig weiter und findet neue Herausforderungen.“ Es handle sich um einen fortlaufenden Prozess, so Rosé. „Aber ich lerne kleine Tricks – Wege, besser zu verstehen, wie mein Gehirn funktioniert.“

Gleichzeitig zeigte sich Rosé stolz darauf, dass BLACKPINK seit einem Jahrzehnt in der Musikindustrie aktiv ist. „Das bin ich definitiv. Ich spüre es mittlerweile in meinen Knochen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt: ‚Schon so viele Jahre?‘ Aber jetzt fühle ich dieses Jahrzehnt wirklich. Wir haben so viel durchgemacht“, enthüllte sie.

Rückblickend sei sie sehr dankbar für ihre Zeit mit der Band. „Früher habe ich mich nur auf die performende, arbeitende Version von mir konzentriert und die anderen Seiten vernachlässigt. Aber ich habe gelernt, dass ich mich um jeden Teil von mir kümmern muss, damit alles gut funktioniert – und ich lerne immer noch, wie das geht“, schilderte sie.

Die Musikerin verwies außerdem auf ihre starke Arbeitsmoral, die es ihr ermöglicht habe, viele Chancen wahrzunehmen. „Ich schätze sie wahrscheinlich nicht genug, weil sie sich für mich ganz natürlich anfühlt. Aber ich bin stolz darauf“, betonte Rosé. „Sie ist es, die mich antreibt, so viele Dinge zu tun und dabei trotzdem Spaß an meiner Arbeit zu haben.“