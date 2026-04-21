Stars Catherine O’Hara prägte ‚Schitt’s Creek‘ maßgeblich mit kreativen Ideen

Catherine OHara - Famous - Tony Awards - NYC - June 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 09:00 Uhr

Nach dem Tod von Catherine O’Hara hat ihr langjähriger Co-Star und Serienmacher Dan Levy über ihren außergewöhnlichen Einfluss auf die Erfolgsserie Schitt’s Creek gesprochen.

Die Schauspielerin, die besonders durch ihre Rolle als Moira Rose große Bekanntheit erlangte, verstarb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit.

In dem Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘, moderiert von Conan O’Brien, erinnerte sich Levy daran, wie stark O’Hara auch hinter den Kulissen zum Erfolg der Serie beitrug. Er betonte, dass die Figur der Moira Rose zu einem großen Teil durch ihre Persönlichkeit und Kreativität entstanden sei. „So wie so vieles an Moira Rose war auch sie selbst Catherine“, so Levy.

O’Brien hob hervor, wie besonders es gewesen sei, dass O’Hara in den letzten Jahren ihres Lebens eine so beliebte Rolle spielen konnte, die ihr komödiantisches Talent noch einmal von einer neuen Seite zeigte. Levy machte jedoch deutlich, dass der Erfolg nicht allein auf seine Arbeit zurückzuführen sei. Vielmehr habe O’Hara selbst entscheidend dazu beigetragen. So berichtete er, dass sie regelmäßig detaillierte Anmerkungen zu Drehbüchern geschickt habe – oft kurz vor den Dreharbeiten. Diese Nachrichten, die häufig mit „Gentlemen, ein paar Gedanken …“ begannen, hätten nicht selten zu umfassenden Überarbeitungen ganzer Szenen geführt.