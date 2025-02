Stars Blake Lively erinnert an ihre Gossip-Girl-Kollegin Michelle Trachtenberg

Blake Lively - 2024 LACMA Art Film Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist bestürzt über den frühen Tod ihres 39-jährigen Co-Stars.

Blake Lively beschreibt ihre verstorbene Kollegin Michelle Trachtenberg als „ganz und gar freundliche Person“.

Die Schauspielerin war am Mittwoch (26. Februar) im Alter von 39 Jahren überraschend verstorben. Ihre 37-jährige ‚Gossip Girl‘-Kollegin setzte kurz darauf einen Post auf Social Media ab, um an Trachtenberg zu erinnern. Auf Instagram schrieb Lively neben ein Foto der beiden: „Das ist der erste Tag, an dem ich Michelle traf. Sie war Elektrizität. Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, denn die Energie veränderte sich. Alles, was sie machte, machte sie zu 200 Prozent.“ Trachtenberg sei stets fair gegenüber ihren Kollegen gewesen und habe sich dem schwierigen Schauspielerdasein mit Eleganz gestellt. Besonders in Erinnerung geblieben sei außerdem ihr nach süßem Karamell riechender Lipgloss. Lively schreibt weiter: „Sie wollte eine schöne Erfahrung für alle um sie herum kreieren, bis hin zum Geruch ihres Lipgloss, denn die süßen Details waren ihr wichtig. Sie war ganz und gar eine freundliche Person.“

Der Tod ihrer Kollegin habe die ‚It Ends With Us‘-Darstellerin extrem überrascht und schwer getroffen. „Die Zeit vergeht“, mahnt Blake in ihrem Post. „Man hält es für selbstverständlich, dass man eine alte Freundin wiedersehen kann. Um es zu umschreiben, die echten Tragödien im Leben sind die, die dich an einem ganz normalen Dienstag überraschen.“