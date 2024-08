Film Blake Lively: Kostümbildner Eric Daman reagiert auf Kritik an Outfits in ‚It Ends With Us‘

Blake Lively is seen in the Meatpacking District - 2024 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 16:00 Uhr

Der Kostümdesigner hat auf die Kritik an den Kostümen in dem Film reagiert.

Blake Livelys Kostümbildner Eric Daman hat auf die Kritik an den Kostümen in ‚It Ends With Us‘ reagiert.

Die Schauspielerin tat sich erneut mit ihrem ehemaligen ‚Gossip Girl‘-Stylisten zusammen, um die Outfits für ihren neuen Film zusammenzustellen, in dem sie die Rolle der Floristin Lily Bloom verkörpert.

Die Auswahl der Kostüme für das Projekt, das auf dem Roman von Colleen Hoover beruht, ist von Fans in den sozialen Medien jedoch kritisiert worden. Eric erklärte jedoch, dass er einfach froh darüber sei, dass über die Kleidung geredet wird. Der Kostümdesigner verriet gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es ist aufregend, dass es so viel Aufregung um die Looks selbst gibt, egal ob sie nun positiv sind oder nicht. Und die sozialen Medien bieten sich gerne für heftige Kritik an, die auf absolut gar nichts basiert.“ Daman fügte hinzu, dass die meiste Kritik kam, bevor sich irgendjemand den Film tatsächlich angesehen hatte, wobei die Outfits viel mehr Sinn ergeben, wenn sie im Kontext des Films betrachtet werden. Eric fügte hinzu: „Meiner Ansicht nach werden die Leute begeistert und sehr aufgeregt sein, wenn sie den Kontext der Kleidung sehen und wie sie tatsächlich in den Szenen zusammengesetzt sind, wie Blake das alles als Lily trägt. Und bisher war die Reaktion einiger der Leute, mit denen ich geredet habe und die es gesehen haben, sehr, sehr positiv und aufregend.“ Der Kostümbildner verriet zudem, dass er zum ersten Mal mit Kommentaren in den sozialen Medien über seine Auswahl von Outfits konfrontiert wurde, als er mit Blake an ‚Gossip Girl‘ gearbeitet hatte.