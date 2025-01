Nicht wegen Rechtsstreitigkeiten Blake Lively und Ryan Reynolds sagen Golden Globes ab

Blake Lively und Ryan Reynolds kommen nicht zu den Golden Globes. (ili/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 10:26 Uhr

Obwohl Ryan Reynolds für "Deadpool & Wolverine" nominiert ist, werden er und Ehefrau Blake Lively nicht bei den Golden Globes erscheinen. Der Grund soll aber nicht der laufende Rechtsstreit zwischen Lively und Justin Baldoni sein.

Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) und seine Ehefrau Blake Lively (37) werden bei der prestigeträchtigen Verleihung der Golden Globe Awards am 5. Januar (Ortszeit) im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, nicht anwesend sein. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Reynolds ist zusammen mit Co-Star Hugh Jackman (56) in der Kategorie "Cinematic and Box Office Achievement" für den Blockbuster "Deadpool & Wolverine" (2024) nominiert. Auch Jackman wird bei der Preisverleihung nicht vor Ort sein.

Entscheidung fiel vor Rechtsstreit

Das soll allerdings nichts mit dem Rechtsstreit zwischen Lively und ihrem Schauspielkollegen Justin Baldoni (40) zu tun haben. Insider betonen, dass die Entscheidung gegen eine Teilnahme an der Zeremonie bereits "lange vor" dem aktuellen Rechtsstreit getroffen wurde.

Lively hatte im Dezember 2024 eine Beschwerde gegen ihren " It Ends With Us"-Co-Star Baldoni eingereicht, in der sie ihm sexuelle Belästigung und eine Verleumdungskampagne vorwirft. Der Schauspieler weist die Vorwürfe als "falsch" zurück und hat seinerseits eine 250-Millionen-Dollar-Klage gegen die "New York Times" eingereicht.

Moderatorin zeigt Fingerspitzengefühl

Die diesjährige Golden-Globes-Moderatorin Nikki Glaser (40) hatte indes bereits angekündigt, dass sie in ihrer Show keine Witze über den Rechtsstreit machen werde. "Ich denke, die Sache zwischen Blake Lively und Justin Baldoni ist derzeit so brisant, dass selbst eine bloße Erwähnung falsch interpretiert werden könnte", sagte sie gegenüber "Yahoo! Entertainment". Sie wolle seinen Namen nicht einmal erwähnen.

Die Veranstalter können sich dennoch auf einen glamourösen Abend freuen. Die 82. Verleihung der Golden Globe Awards wird am kommenden Sonntag ab 20 Uhr (Ortszeit) live auf CBS und dem Streamingdienst Paramount+ übertragen.