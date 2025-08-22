Film Blake Lively unterschreibt für ‚The Survival List‘

Bang Showbiz | 22.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin wird demnächst für das kommende Projekt vor der Kamera stehen.

Blake Lively hat sich Berichten zufolge die Hauptrolle im neuen Film ‚The Survival List‘ gesichert.

Die 37-jährige Schauspielerin soll im Cast der neuen romantischen Actionkomödie mitspielen, die vom ‚Wicked‘-Produzenten Marc Platt produziert wird. Das Drehbuch stammt von Tom Melia, der bereits die Romcom ‚Rye Lane‘ (2023) mitverfasst hat. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird Lively nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzentin des Films auftreten. Sie spielt in dem Streifen eine Reality-TV-Produzentin, die mit einem berühmten Survival-Experten namens Chopper Lane für eine neue TV-Show zusammenarbeiten soll. Doch als die beiden auf einer einsamen Insel Schiffbruch erleiden, stellt sich heraus, dass der vermeintliche Outdoor-Profi mit der Situation völlig überfordert ist, was die Produzentin dazu zwingt, selbst das Ruder zu übernehmen.

‚The Survival List‘ wird Livelys erster Film sein, der nach dem Drama ‚It Ends With Us‘ (2024) in die Kinos kommt. Zwar war dieser ein Kassenerfolg, doch der Film geriet schnell in den Hintergrund, da ein Rechtsstreit zwischen Lively und ihrem Regisseur sowie Co-Star Justin Baldoni die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die frühere ‚Gossip Girl‘-Darstellerin hat Baldoni wegen sexueller Belästigung und Vergeltung verklagt. Sie wirft ihm vor, Teil einer Verleumdungskampagne gewesen zu sein, nachdem sie sich am Set über sein Verhalten beschwert hatte. Baldoni bestreitet die Vorwürfe. Ein Prozess ist für März 2026 in New York angesetzt, bei dem beide Stars aussagen sollen.

Seitdem war Lively auch in der Fortsetzung ‚Another Simple Favor‘ zu sehen, der Fortsetzung zu ihrem Film ‚A Simple Favor‘ aus 2018. Das Sequel feierte im März beim ‚SXSW‘-Festival in Texas Premiere und wurde im Mai über Amazon Prime veröffentlicht. Bei der Premiere erklärte Lively auf der Bühne, wie sehr sie sich darüber freue, diese Rolle erneut spielen zu dürfen: „Ich liebe diese Figur so sehr. Sie ist wahrscheinlich meine Lieblingsrolle. Als [Regisseur Paul Feig] uns bat, zurückzukommen, war ich total aufgeregt. Beim ersten Film war ich noch ziemlich nervös, weil wir nicht wussten, ob wir eine Komödie oder ein Drama drehen. Wir fragten Paul und er sagte: ‚Ja.‘ Das war keine wirkliche Antwort, aber es hat funktioniert.“