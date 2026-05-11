Stars ‚Deadpool‘-Star Ryan Reynolds lobt die „furchtlose“ Blake Lively

Blake Lively and Ryan Reynolds attend the 2025 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 10:00 Uhr

'Deadpool'-Star Ryan Reynolds lobt die "furchtlose" Blake Lively.

Ryan Reynolds widmete Blake Lively am Muttertag eine emotionale Hommage.

Der 49-jährige Schauspieler, der mit Blake die Kinder James (11), Inez (9), Betty (6) und Olin (3) hat, nutzte am Sonntag (10. Mai) soziale Medien, um Blake eine rührende Nachricht zukommen zu lassen. Er bezeichnete den ehemaligen ‚Gossip Girl‘-Star als „furchtlos“ und die „große Liebe meines Lebens“. Neben gemeinsamen Fotos schrieb Ryan, der seit 2012 mit Blake verheiratet ist, auf Instagram: „Ich schätze diese Mutter mehr, als Worte ausdrücken können. Sie ist freundlich. Sie ist furchtlos. Sie ist die große Liebe meines Lebens und für unsere vier kleinen Kinder ist sie das Zentrum ihrer Liebe.“

Ryan veröffentlichte den Beitrag kurz nachdem Blake und Justin Baldoni, ihr Co-Star und Regisseur von ‚It Ends With Us‘, in ihrem Rechtsstreit eine Einigung erzielt hatten. Die 38-jährige Schauspielerin und Justin (42) einigten sich zwei Wochen bevor der Prozess in New York beginnen sollte außergerichtlich. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: „Das Endprodukt – der Film ‚It Ends With Us‘ – erfüllt uns alle, die daran gearbeitet haben, mit Stolz. Das Bewusstsein zu stärken und einen bedeutenden Beitrag im Leben von Überlebenden häuslicher Gewalt – und aller Überlebenden – zu leisten, ist ein Ziel, hinter dem wir stehen.“ Weiter hieß es: „Wir erkennen an, dass der Prozess Herausforderungen mit sich brachte, und wir erkennen an, dass die von Frau Lively geäußerten Bedenken Gehör verdient haben. Wir bleiben fest dem Ziel verpflichtet, Arbeitsumgebungen frei von Fehlverhalten und unproduktiven Zuständen zu schaffen.“ Außerdem erklärten sie, dass die Einigung einen Abschluss ermögliche und allen Beteiligten erlaube, konstruktiv und in Frieden weiterzumachen, einschließlich eines respektvollen Umgangs im Internet.

Der Rechtsstreit begann im Dezember 2024, als Blake Justin sexuelle Belästigung sowie die Organisation einer Schmutzkampagne gegen sie vorwarf. Justin, der in dem Film ihren Liebespartner spielte, sowie seine Produktionsfirma Wayfarer Studios reichten daraufhin Gegenklage gegen die Schauspielerin und ihren Ehemann ein und beschuldigten das Hollywood-Paar der Verleumdung und Erpressung. Im April wies ein Richter Blakes Klage wegen sexueller Belästigung ab. Bezirksrichter Lewis Liman verwarf den Großteil der Klage aus Zuständigkeitsgründen. Zuvor waren auch Justins Vorwürfe der Verleumdung und Erpressung gegen Blake und Ryan von einem Richter abgewiesen worden.