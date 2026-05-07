Stars Justin Baldoni begrüßt Einigung mit Blake Lively

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 09:00 Uhr

Justin Baldoni ist „überglücklich“ über die Einigung mit Blake Lively.

Die 38-jährige Schauspielerin und der 42-jährige Darsteller gerieten im Dezember 2024 in einen vielbeachteten Rechtsstreit. Kürzlich hatten sie eine außergerichtliche Einigung erzielt und Baldonis Anwalt Bryan Freeman begrüßte diese Nachricht.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagte Freeman: „Wissen Sie, ich würde nicht sagen, welche Seite zuerst an den Verhandlungstisch gekommen ist. Ich glaube, es bestand die Dringlichkeit, zu versuchen, die Sache so schnell wie möglich zu regeln. Ich denke, dass Justin und die anderen Beteiligten sich in der damaligen Situation ziemlich wohlfühlten…Zehn der 13 Klagen fielen infolge des Antrags auf summarisches Urteil weg. Fünf Personen schieden aus dem Verfahren aus. Es blieb ein Fall übrig, der eigentlich Blake Lively gegen ‚It Ends with Us‘, die Film-LLC, die Agenturgruppe und Wayfarer Studios war, also war es zu dem Zeitpunkt, als wir diese Vergleichsgespräche führten, ein ganz anderer Fall als jemals zuvor.“

Lively beschuldigte Baldoni – der in ihrem Drama-Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ aus dem Jahr 2024 die Hauptrolle spielte und Regie führte – der sexuellen Belästigung und der Koordinierung einer Verleumdungskampagne gegen sie. Baldoni – der in dem Film Blakes Filmpartner spielte – und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios reichten daraufhin eine Gegenklage gegen die Schauspielerin und ihren Ehemann, den Schauspieler Ryan Reynolds, ein und beschuldigten das Hollywood-Paar der Verleumdung und Erpressung.