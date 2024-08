Stars Blake Lively: Von wegen Schwiegermonster!

Bang Showbiz | 04.08.2024, 11:14 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von der Mutter ihres Ehemanns Ryan Reynolds.

Blake Lively spricht über ihre enge Beziehung zu ihrer Schwiegermutter.

Die 36-jährige Schauspielerin ist seit 2012 mit ihrem Hollywood-Kollegen Ryan Reynolds verheiratet und scherzt, dass sie nur mit ihm zusammen ist, um seiner Mutter Tammy Reynolds nahe zu sein.

Im Interview mit dem ‚OK!‘-Magazin verrät die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin: „[Weibliche Freundschaften] sind alles für mich. Von meiner Mutter über meine Kinder bis hin zu meiner Schwiegermutter – sie ist die Beste. Sie hat meinen Mann dazu gebracht, sie in die US-Talkshow ‚The View‘ mitzunehmen. Und ich fragte: ‚Oh, du machst bei ‚The View‘ mit?‘ Und er sagte: ‚Nein, Mama will unbedingt zu ‚The View‘ gehen.‘ Ich meinte: ‚Du wirst bei ‚The View‘ im Publikum sitzen?‘ Und er sagte: ‚Ja. Mama will unbedingt hingehen.‘ Sie ist sehr kontrollierend. Nein, sie ist die Beste. Ich habe so viel Glück.“

Anschließend scherzt Blake: „Das ist der einzige Grund, warum ich mit ihm zusammen bin, nämlich um mit ihr zusammen zu sein. Aber Frauenfreundschaften sind wichtig.“

Am 15. August erscheint der neue Kinofilm der Blondine: Sie übernimmt die Hauptrolle in dem Drama ‚Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us‘, das auf dem Bestsellerroman von Colleen Hoover basiert. „Das Beängstigende daran? Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich keine Angst hatte“, gesteht Blake. „Ich weiß nicht, warum – vielleicht, weil ich drei Monate zuvor ein Kind bekommen hatte und dachte: ‚Oh Gott, was mache ich nur?‘ – ich hatte andere Sorgen.“