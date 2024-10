"Maxton Hall" ausgezeichnet „Blauer Panther“-Awards verliehen: Heidi Klum strahlt in München

Heidi Klum erschien bei der Preisverleihung in einem spektakulären Abendkleid. (lau/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 22:34 Uhr

Heidi Klum zog am Abend bei der "Blauer Panther"-Preisverleihung in München alle Blicke auf sich. Die Modelmama erschien in einem Traum in Pink auf dem blauen Teppich. Preise erhielten daneben Jan Böhmermann sowie die Serien "Maxton Hall" und "Neue Geschichten vom Pumuckl".

Am Mittwochabend stieg in München die Preisverleihung "Blauer Panther – TV & Streaming Award". Einstmals als "Bayerischer Fernsehpreis" bekannt, erhielt der Preis ab 2022 einen neuen Anstrich. Durch die Award-Show in der BMW Welt in München führten Moderationsallzweckwaffe Steven Gätjen (52) und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (41). Zwei der insgesamt 17 Preisträger in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und neu Social Media standen dabei bereits vorher fest: Modelmama Heidi Klum (51) sowie Kabarettist Dieter Nuhr (63), der den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57) erhielt.

Heidi Klum erscheint in Traum in Pink

Auf die Ankunft von Heidi Klum auf dem blauen Teppich vor der BMW-Welt warteten die Anwesenden dann auch sehnlichst. Für ihren Auftritt bei der Preisverleihung hatte Klum ein spektakuläres Abendkleid gewählt. Die "GNTM"-Chefin trug einen Traum in Pink von Sophie Couture. Durch einen figurbetonten "Vokuhila"-Schitt brachte das Kleid zum einen ihre langen Beine zur Geltung, zum anderen sorgte eine lange Schleppe für einen dramatischen Auftritt. Zum Traum in Rosa trug Klum silberne High-Heels sowie eine schmale Halskette in Silber. Die langen Haare fielen ihr offen und perfekt gestylt über die Schultern.

Den renommierten Medienpreis in der Kategorie Entertainment erhielt Klum, da sie mit der neuen Staffel ihrer Casting-Show, an der auch männliche Kandidaten teilnehmen konnten, "ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz" gesetzt habe. Die Laudatio hielt ihr langjähriger Weggefährte Thomas Hayo (55), der unter anderem sagte: "Du hast aus einem Casting-Format ein Entertainment-Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge gelebt wird."

Preise für "Maxton Hall" und "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Im Bereich "Fiktion" erhielt, ein wenig überraschend, die Prime-Video-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" den Blauen Panther für die "Beste Serie". Kritikerliebling "Die Zweiflers" ging in dieser Kategorie leer aus. Hauptdarsteller Aaron Altaras (28) erhielt jedoch einen Blauen Panther als "Bester Schauspieler". "Beste Schauspielerin" wurde indes Katharina Stark (26) aus der auf Disney+ zu sehenden Serie "Deutsches Haus".

Auch einen zweiten Award gab es für die Erfolgsproduktion "Maxton Hall": Daphne Ferraro (32) wurde als Headwriterin ausgezeichnet. Neben der Prime-Video-Serie konnte auch die auf RTL+ abrufbare Produktion "Neue Geschichten vom Pumuckl" gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen: ein Blauer Panther ging an die Produktionsfirma NEUESUPER, ein weiterer an Regisseur Marcus H. Rosenmüller (51).

Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für Dieter Nuhr

Auch Ehrenpreisträger Dieter Nuhr war selbstverständlich in München anwesend. "Ich seh ihn einfach gern", erklärte der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf der Bühne. In der Begründung für die Preisvergabe hieß es vorab: "Dieter Nuhr macht Kabarett Deluxe. Mit seiner scharfzüngigen und ironischen Art verbindet er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik."

Im Bereich "Information / Journalismus" wurden zwei Awards verliehen: Sophie von der Tann (33) erhielt einen Blauen Panther für ihre Berichterstattung aus Nahost, Andreas Pichler (57) für die Dokumentation "Gefährlich nah – Wenn Bären töten".

Satiriker und Moderator Jan Böhmermann (43) erhielt neben Klum einen Award in der Kategorie Entertainment. Er wurde als Host und Moderator der Show "Lass Dich überwachen!"geehrt, war jedoch nicht persönlich anwesend, um seinen Preis entgegenzunehmen.