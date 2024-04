Film Blue Ivy Carter: Rolle in ‚Mufasa: Der König der Löwen‘

Beyonce - Blue Ivy Carter - Lion King premiere - July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 16:00 Uhr

Der Star wurde für die Rolle der Kiara in dem Film besetzt.

Blue Ivy Carter wurde für die Rolle der Kiara in ‚Mufasa: Der König der Löwen‘ besetzt.

Der 12-jährige Star wird in dem Film die Tochter von Nala, die von ihrer echten Mutter Beyoncé verkörpert wird, sprechen.

Am Montag (29. April) ist der erste Trailer des neuen Films veröffentlicht worden, in dem erzählt wird, wie Mufasa (Aaron Pierre) zum König des Geweihten Landes wurde. Und jetzt ist Blue Ivy in der Rolle als Nala (Beyoncé) und Simbas (Donald Glover) Tochter Kiara bestätigt worden. Die Geschichte wird durch Simba, Timon (Billy Eichner) und Pumbaa (Seth Rogen) erzählt, während John Kani seinen Part als Refiki erneut übernimmt und Kagiso Lediga eine junge Version des Mandrills singt. Filmemacher Barry Jenkins sprach über die Entscheidung, Blue Ivy für den Film zu besetzen, und verriet, dass er ihre Gesangstalente erstmals im Hörbuch zu Matt A. Cherrys ‚Hair Love‘ entdeckte. Jenkins erzählte gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Sie hat einen absolut tollen Job gemacht. Sie war einfach dieser echt neugierige junge Mensch.” ‚Mufasa: Der König der Löwen‘ kommt am 20. Dezember 2024 in die Kinos.