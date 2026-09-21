Stars Blutvergiftung: Sorge um Claudia Effenberg

Claudia Effenberg / Benefitz Veranstaltung Mon Cheri Barbara MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 12/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 14:00 Uhr

Claudia Effenberg leidet an einer Blutvergiftung.

Eigentlich wollte Claudia Effenberg ihren Geburtstag mit einem Besuch auf dem Münchner Oktoberfest feiern.

Statt Dirndl, Festzelt und ausgelassener Stimmung steht für die Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg derzeit jedoch ein Krankenhausaufenthalt auf dem Plan. Die 61-Jährige kämpft mit einer schweren Erkrankung und muss sich einem weiteren Eingriff unterziehen. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung schilderte Effenberg die ernste Situation. Bei ihr sei eine heftige Lungenentzündung festgestellt worden, die mit einer Blutvergiftung einhergehe. „Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung“, erklärte sie. Wie es zu der Infektion gekommen sei, könne sie sich selbst nicht erklären.

Die Behandlung erfolgt unter anderem mit starken Antibiotika. Dabei gibt es laut Effenberg inzwischen erste Anzeichen für eine Besserung: Ihre medizinischen Werte würden sich von Tag zu Tag in die richtige Richtung entwickeln. Entwarnung gibt es dennoch nicht. Die Ärzte wollen ihre Lunge genauer untersuchen und einen weiteren Eingriff vornehmen. „Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist“, sagte Effenberg der ‚Bild‘. Damit soll geklärt werden, was sich in ihrer Lunge angesammelt hat und wie ihr Zustand weiter behandelt werden kann.

Bereits am Sonntag musste sich die Münchnerin einem Eingriff am Herzen unterziehen. Die Ärzte setzten ihr zwei Stents ein, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern. Die Erfahrung habe sie als äußerst belastend erlebt: „Das war der Horror!“

Für Effenberg ist die aktuelle Situation nicht der erste schwere gesundheitliche Zwischenfall. Im Dezember 2023 war sie zu Hause zusammengebrochen und hatte das Bewusstsein verloren. Ihr Mann Stefan fand sie und alarmierte den Rettungsdienst. Noch in derselben Nacht musste sie notoperiert werden, wie ‚t-online‘ damals berichtete. Dem vorausgegangen war ein Eingriff wegen eines Haarrisses an der Hüfte. Anschließend war Effenberg längere Zeit auf Krücken angewiesen. Durch die eingeschränkte Mobilität entwickelte sich nach ihren Angaben eine Thrombose. Blutgerinnsel gelangten anschließend in beide Lungenflügel und führten zu einer Lungenembolie. Damals machten ihr die Ärzte deutlich, wie ernst die Situation gewesen war: Effenberg habe sich in Lebensgefahr befunden. Auch diesmal muss sie sich auf eine intensive medizinische Behandlung einstellen. Ihr geplanter Geburtstag auf dem Oktoberfest dürfte angesichts der aktuellen Lage zunächst in den Hintergrund rücken.