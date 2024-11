Todesursache noch unklar Bob Bryar: My Chemical Romance-Schlagzeuger tot aufgefunden

Wurde nur 44 Jahre alt: Rock-Drummer Bob Bryar. (tj/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 10:26 Uhr

Bob Bryar, ehemaliger Schlagzeuger der US-Rockband My Chemical Romance, wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Der Musiker wurde nur 44 Jahre alt.

Die US-amerikanische Indie-Rockband My Chemical Romance ("Welcome to the Black Parade") beklagt den Tod ihres ehemaligen Schlagzeugers Bob Bryar (1979-2024). Medienberichten zufolge wurde der Musiker bereits am 26. November tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee aufgefunden.

Seit der Gründung im Jahr 2001 wechselte die Band um Sänger Gerard Way (47) mehrfach ihren Drummer, Bob Bryar war zwischen 2004 und 2010 Teil der Gruppe. Nach seinem Ausstieg wirkte Bryar in verschiedenen anderen Projekten mit, in den vergangenen Jahren arbeitete er als Immobilienmakler.

Zuletzt am 4. November lebend gesehen

Wie "TMZ" berichtet, wurde der 44-jährige Musiker zuletzt am 4. November lebend gesehen. Dem offensichtlich "stark verwesten Zustand" seiner Leiche nach muss Bryar schon längere Zeit vor seiner Auffindung verstorben sein. Den involvierten Strafverfolgungsbehörden zufolge bestehe kein Verdacht auf ein Verbrechen, alle Waffen und Instrumente in Bryars Haus seien unberührt geblieben. Die genaue Ursache seines Todes werde derzeit von Gerichtsmedizinern untersucht.