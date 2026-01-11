Musik Bob Dylan führt weltweite Tribute für Bob Weir an

Bang Showbiz | 11.01.2026, 17:31 Uhr

Nach dem Tod von Grateful-Dead-Mitbegründer Bob Weir im Alter von 78 Jahren haben Musiker aus mehreren Generationen Abschied von einer der prägendsten Figuren der amerikanischen Rockgeschichte genommen.

Weir starb am Wochenende an den Folgen einer Lungenerkrankung, nur wenige Monate nachdem bei ihm im Juli 2025 Krebs diagnostiziert worden war.

Bob Dylan würdigte Weir auf seiner X-Seite mit einem Foto von der gemeinsamen ‚Dylan The Dead‘-Tour aus dem Jahr 1987. Ohne viele Worte erinnerte der Folk-Star damit an eine besondere musikalische Verbindung zweier Generationen amerikanischer Musikgeschichte. Auch Don Felder, früher Gitarrist der Eagles, zeigte sich tief betroffen und schrieb auf Instagram: „Ich habe Bob das erste Mal bei Woodstock mit den Grateful Dead gesehen, und ich war überwältigt von dieser Band und ihrer Musikalität. Ich fühle mich gesegnet, dass er später bei meinem Song ‚Rock You‘ mitgesungen hat. Bis wir uns wiedersehen, amigo.“

Besonders persönlich wurde der Abschied von Michael Franti, der mit Weir viele Male auf der Bühne stand. Er schrieb: „Bob inspirierte mich als Musiker, als Aktivist, als Sportler – aber vor allem als Freund. Wir spielten das erste Mal gemeinsam bei einem Friedenskonzert nach dem 11. September. Flea war am Bass, Woody Harrelson sang, und Bobby war wie ein Kind im Süßwarenladen.“ Franti erinnerte sich auch daran, wie Weir ihm in einem privaten Moment beistand, als sein Kind schwer krank war: „Ich war völlig am Boden zerstört. Bobby kam vor der Show zu mir, setzte sich zu mir, und ich weinte einfach. Das werde ich nie vergessen.“

In den Kommentaren zur offiziellen Todesmeldung meldeten sich weitere Stars zu Wort. Andy Cohen schrieb: „Bobby wird durch seine Musik und durch all die Menschen, die sie lieben, ewig weiterleben.“ Auch Aaron Dessner, Maggie Rogers und Margo Price ehrten Weir mit emotionalen Botschaften. Er hinterlässt seine Frau Natascha sowie die Töchter Shala Monet und Chloe Kaelia.