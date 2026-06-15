Musik Bob Dylan über die ‚besten und schlimmsten Seiten‘ seines 80. Geburtstags

Bob Dylan - GETTY - SEP 2023 - Performing at Farm Aid in Noblesville - Indiana BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2026, 11:00 Uhr

Der legendäre Musiker reflektiert über seinen großen Meilenstein vor fünf Jahren.

Bob Dylan sagt, die „schlimmste Seite“ des 80. Geburtstags sei die Erkenntnis gewesen, etwas erst zu spät verstanden zu haben, um „alles in der Vergangenheit“ noch ändern zu können.

Die mittlerweile 85-jährige Folk- und Musik-Ikone beteiligte sich an einem Gastbeitrag im Zusammenhang mit dem 80. Geburtstag von Donald Trump am Sonntag (14. Juni). Auch wenn der ‚Blowin‘ in the Wind‘-Künstler den US-Präsidenten nicht direkt erwähnte, teilte er dennoch Gedanken über das hohe Alter.

In der Zeitung ‚New York Times‘ schrieb er: „Das alte Feuer in deinem Herzen sagt dir immer noch, dies und das zu tun, aber dein Körper sagt dir, dass wir das schon erledigt haben.“ Außerdem könne einen mit 80 Jahren nichts mehr überraschen. „Es klingt wie ein Luxus, ist es aber nicht – und außerdem sind dir alle Illusionen ausgegangen“, so Dylan.

Der Sänger reflektierte anschließend über die größte Erkenntnis des Alters. „Das wirklich Schlimmste daran, 80 zu sein, ist, dass du schließlich verstehst, dass du etwas erkannt hast, das alles in der Vergangenheit hätte verändern können – wenn du es zu einer Zeit gewusst hättest, in der noch etwas hätte verändert werden können“, berichtete er. Wenn man jung sei, glaube man, dass die Zeit vorwärts laufe. „Mit 80 weiß man, dass das nicht stimmt – sie steht still. Wir sind diejenigen, die sich bewegen“, erklärte er.

Dylan beschrieb jedoch auch die „Freiheit“, die mit dem 80. Geburtstag einhergeht. „Das Beste daran, 80 zu sein, ist, dass man die Uhren überlebt, die einem ständig hinterherlaufen. Es ist die Freiheit von der Lüge, dass jemals irgendetwas wirklich unter Kontrolle war“, schilderte er. Man fühle sich wie ein „alter König aus einem verschwundenen Land“ und sei „schwerer zu programmieren“.