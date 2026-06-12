Musik Elvis Costello verrät, ob er Olivia Rodrigo wegen ‚Brutal‘ verklagen wird

Elvis Costello - The Beatles Get Back Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 11:00 Uhr

Der britische Musiker spricht über die Ähnlichkeit seines Songs 'Pump It Up' mit 'Brutal' von Olivia Rodrigo.

Elvis Costello hat keine Pläne, Olivia Rodrigo wegen ihres ‚Sour‘-Songs ‚Brutal‘ zu verklagen.

Der 71-jährige Singer-Songwriter gibt zu, dass er Ähnlichkeiten zwischen dem Gitarrenriff in Rodrigos Song und einem Riff aus seinem 1978 erschienenen Titel ‚Pump It Up‘ hört. Statt vor Gericht zu ziehen, nimmt er die Sache jedoch mit Humor. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erklärte er: „Das ist viel zu albern, um ernsthaft darüber zu reden … Ich habe Olivia kennengelernt, und sie war wirklich nett.“

Die beiden Musiker hätten sich ganz nett unterhalten. „Ich sagte zu ihr: ‚Hör zu, das ist nur ein Riff. Wie könnte ich arrogant genug sein, wegen mangelnder Originalität zu klagen, wenn mein eigener Song auf ‚Subterranean Homesick Blues‘ basiert?'“, sagte Costello. Damit bezog er sich auf das Lied von Musiklegende Bob Dylan. „Hat Bob Dylan mich verklagt? Nein. Er hat mich damit aufgezogen, aber nicht verklagt. Und hat Chuck Berry Bob Dylan verklagt, weil dessen Song Ähnlichkeiten mit ‚Too Much Monkey Business‘ hatte?“, argumentierte der Künstler.

Costello hatte die Plagiatsvorwürfe bereits 2021 kommentiert, als er auf einen Beitrag auf ‚X‘ reagierte, in dem behauptet wurde, Rodrigos Song ‚Brutal‘ sei ‚praktisch eine direkte Kopie von Elvis Costello‘. Darauf antwortete der Brite: „Für mich ist das völlig in Ordnung. So funktioniert Rock’n’Roll. Man nimmt die Bruchstücke eines anderen Kicks und macht daraus ein völlig neues Spielzeug. Genau das habe ich auch getan.“

Rodrigo hatte ihre Musik bereits früher verteidigt und betont, dass die meisten Künstler von den Werken anderer inspiriert würden. Gegenüber dem ‚Teen Vogue‘-Magazin erklärte die 23-Jährige: „Das ist ein schöner kreativer Austausch. In der Musik ist nichts jemals völlig neu. In jedem Song stecken dieselben vier Akkorde. Der spannende Teil besteht darin, etwas Eigenes daraus zu machen.“