Im Alter von 41 Jahren Bobbie Jean Carter: Schwester von Nick und Aaron Carter ist gestorben

Bobbie Jean Carter Anfang der 2000er-Jahre. (jom/spot)

SpotOn News | 24.12.2023, 08:39 Uhr

Bobbie Jean Carter ist tot. Die Schwester von Nick und Aaron Carter starb am Samstag in Florida, wie ihre Mutter Jane bekanntgab.

Bobbie Jean Carter, Schwester des Backstreet-Boys-Mitglieds Nick Carter (43), ist am vergangenen Samstag (23. Dezember) im Alter von 41 Jahren in Florida gestorben. Das berichtet "TMZ". Die genaue Todesursache ist demnach nicht bekannt. Mutter Jane Carter teilte dem US-Promiportal mit: "Ich stehe unter Schock, seitdem ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfahren habe." Sie werde Zeit brauchen, "um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass dies nun schon zum dritten Mal passiert ist. Wenn ich in der Lage bin, klar zu denken, werde ich eine ausführlichere Erklärung abgeben, aber bis dahin bitte ich darum, dass man mich in Ruhe trauern lässt."

Im November 2022 verstarb Bobbie Jeans Bruder und ehemaliger Teenie-Star Aaron Carter (1987-2022). Er ist in seiner Badewanne ertrunken, nachdem er Drogen genommen hatte. Der Tod wurde als Unfall eingestuft. 2012 starb seine damals 25-jährige Schwester Leslie (1986-2012) an einer Überdosis. Zu der Familie gehört auch noch Aaron Carters Zwillingsschwester Angel Carter (36).

Sie hinterlässt eine Tochter

"So tief ein Elternteil den Verlust eines Kindes auch empfindet, das Leid eines kleinen Kindes über den Verlust eines Elternteils muss noch viel größer sein", erklärt Jane Carter in ihrem Statement weiter. "Deshalb möchte ich alle Mitfühlenden bitten, ein Gebet für meine achtjährige Enkelin Bella zu sprechen, die bereits ihren Vater verloren hat und nun auch ohne ihre Mutter ist."

Bobbie Jean Carter war laut "TMZ" in der Vergangenheit in das Musikgeschäft ihrer Brüder involviert. Für Aaron Carter arbeitete sie etwa auf seinen Tourneen als Make-up-Artist. Auch in der Reality-TV-Show der Familie, "House of Carters", war sie in acht Folgen zu sehen. Später zog sich Bobbie Jean Carter, die auch gegen Suchtprobleme gekämpft haben soll, aus der Öffentlichkeit zurück.