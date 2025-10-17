Musik Bon Jovi und Robbie Williams arbeiten an neuer Version von ‚We Made It Look Easy‘ zusammen

Bon Jovi and Robbie Williams artwork BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 18:00 Uhr

Bon Jovi haben ‚We Made It Look Easy‘ mit Robbie Williams veröffentlicht.

Frontmann Jon Bon Jovi (63) verriet jetzt, dass er schon lange ein großer Fan des 51-jährigen ‚Angels‘-Sängers ist und nannte ihn „einen der größten Entertainer überhaupt“. „Ich liebe seine Musik seit Jahren, und es ist mir eine Ehre, ihn und die Band bei ‚We Made It Look Easy‘ dabeizuhaben“, schwärmte Jon Bon Jovi. „Er hat dieses Lied gelebt. Ich wusste, dass er abliefern würde.“

Die Zusammenarbeit ist Teil von ‚Forever (Legendary Edition)‘, einer neu interpretierten Version des Bon-Jovi-Albums von 2024. Der erste veröffentlichte Track, ‚Hollow Man‘, enthielt bereits eine Zusammenarbeit mit keinem Geringeren als Bruce Springsteen, einem weiteren Rock-Idol aus New Jersey. Die ‚Legendary Edition‘ bietet ein Staraufgebot von Gastkünstlern, darunter Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin León, Avril Lavigne, Joe Elliott und Marcus King.

Nach der Veröffentlichung von ‚Forever‘ im Juni 2024 musste sich Jon Bon Jovi einer intensiven Stimmbandoperation unterziehen, die ihn daran hinderte, auf Tour zu gehen oder das Album wie geplant zu promoten. Da Live-Auftritte nicht möglich waren, griff Jon auf das Nächstbeste zurück – seine erweiterte musikalische Familie. Er sagte: „Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Kollaborationen; es ist ein Album, das aus Notwendigkeit entstanden ist. Meine Stimmbandoperation und die anschließende Rehabilitation waren ein gut dokumentierter Prozess, der sich während der Veröffentlichung von ‚Forever‘ im Juni 2024 abspielte.“ Er fügte hinzu: „Ohne die Möglichkeit, mit dem Album, auf das wir alle so stolz waren, zu touren oder es zu promoten, entschied ich mich, einige Freunde um Hilfe zu bitten.“ Alle seien großartige Sänger, Künstler und einfach tolle Menschen und das Ergebnis „ist ein Album mit neuer Perspektive und frischem Geist“: „Ein Gemeinschaftsprojekt, das beweist, dass wir alle in dieser Welt mit ein wenig Hilfe unserer Freunde zurechtkommen.“ ‚Forever (Legendary Edition)‘ erscheint am 24. Oktober vollständig.

Bon Jovi’s Forever (Legendary Edition) Track-Liste:

1. Red, White and Jersey

2. Legendary (with James Bay)

3. We Made It Look Easy (with Robbie Williams)

4. Living Proof (with Jelly Roll)

5. Waves (with Jason Isbell)

6. Seeds (with Ryan Tedder)

7. Kiss The Bride (with Billy Falcon)

8. The People’s House (with The War Treaty)

9. Walls Of Jericho (with Joe Elliott)

10. I Wrote You A Song (with Lainey Wilson)

11. Living In Paradise (with Avril Lavigne)

12. My First Guitar (with Marcus King)

13. Hollow Man (with Bruce Springsteen)

14. We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (with Carin León)