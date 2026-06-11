Stars Millie Bobby Brown verteidigt ihren ‚höflichen und liebevollen‘ Ehemann gegen Kritik

Millie Bobby Brown attends the 2026 Netflix Upfront - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 14:00 Uhr

Millie Bobby Brown verteidigt ihren 'höflichen und liebevollen' Ehemann gegen Kritik.

Millie Bobby Brown hat deutlich gemacht, dass sie durchaus in der Lage ist, ihre eigenen Sachen zu tragen.

Die 22-jährige Schauspielerin geriet Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, nachdem Fotos von ihr veröffentlicht wurden, auf denen sie ihre Tochter im Kinderwagen schob, während ihr Ehemann Jake Bongiovi neben ihr lief, ohne etwas zu tragen. In den sozialen Medien wurde daraufhin kritisiert, er verhalte sich wenig ritterlich und helfe seiner Frau nicht ausreichend. Im Podcast ‚Not Gonna Lie‘ reagierte der ‚Stranger Things‘-Star nun auf die Vorwürfe: „Hallo, ich bin Millie Bobby Brown, und ganz ehrlich: Seit wann sind Frauen nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Taschen, Babyschalen und andere Dinge zu tragen?“

Sie erklärte, dass die Kritik auf Bildern beruhe, auf denen sie ihre Koffer, Taschen und ihr Kind gleichzeitig transportierte: „Die Leute sagen: ‚Dein Mann trägt nicht eine einzige Sache.‘ Dabei war ich schon drei Kilometer voraus. Ich hatte den ganzen Abend geplant, wie wir das machen.“ Brown verwies darauf, dass Frauen heute ständig zu Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ermutigt würden: „Wir reden ständig davon, Mädchen zu stärken und ihnen zu sagen: ‚Du schaffst das‘ und ‚Du brauchst keinen Mann‘. Aber wenn ich dann sage: ‚Okay, ich kann meine Sachen selbst tragen‘, fragen alle: ‚Wo ist dein Mann?'“

Zugleich verteidigte sie ihren Ehemann entschieden: „Niemand kennt meinen Mann wirklich. Er ist der höflichste und liebenswerteste Mensch und würde alles für mich tun. Aber er weiß auch, dass ich selbstständig bin.“ Podcast-Moderatorin Kylie Kelce stimmte ihr zu und erklärte, dass sie ebenfalls oft ungefragt Hilfe angeboten bekomme: „Wenn ich Hilfe bräuchte, würde ich danach fragen. Und die erste Person, die ich fragen würde, wäre mein Mann.“ Sie betonte außerdem, dass Höflichkeit zwar wichtig sei, Frauen aber nicht behandelt werden sollten, als seien sie zerbrechlich. Darauf reagierte Brown lachend: „Ich bin nicht kaputt!“ Brown und Jake Bongiovi, der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi, sind seit 2021 ein Paar. 2023 verlobten sie sich, im Mai 2024 folgte die Hochzeit. Im August 2025 gab das Paar bekannt, ein kleines Mädchen adoptiert zu haben. Browns ‚Stranger Things‘-Kollege Noah Schnapp ist der Patenonkel des Kindes.