Musik Robbie Williams unterschreibt bei Management-Team einer ikonischen 90er-Band und deutet ’neues Kapitel‘ an

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 11:13 Uhr

Der britische Popsänger hat einen Vertrag bei einer neuen Managament-Firma unterzeichnet.

Robbie Williams hat einen neuen Vertrag mit dem Management-Team von Radiohead unterschrieben.

Der ‚Angels‘-Interpret, der sich Anfang dieses Jahres von seinem Manager Michael Loney nach 14 Jahren getrennt hat, freut sich auf ein „neues Kapitel“ in seiner Musikkarriere. Er hat nun einen Vertrag mit ATC Management unterzeichnet, zu deren Klienten auch Nick Cave und PJ Harvey gehören. Robbie, der im Januar das Album ‚Britpop‘ veröffentlicht hat, verriet gegenüber der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich bin begeistert von diesem neuen Kapitel und kann es kaum erwarten, die großartigen Ideen weiterzuentwickeln, an denen wir bereits arbeiten.“

Im Zuge seines neuen Managementvertrags soll Robbie Berichten zufolge „auf Tonnen neuer Musik sitzen“. Ein Insider verriet der Zeitung: „Robbie ist bereit und voller Energie. Er will eine frische neue Ära beginnen, und sein neues Management ist perfekt positioniert, um diese neue Richtung zu formen.“ Die letzten Jahre seien hervorragend für den britischen Popstar gelaufen. „Robbie hat jede Menge neue Musik in der Schublade – aber er weiß besser als jeder andere, dass Veränderung gut ist“, fügte der Insider hinzu.

ATC Management erklärte: „Es ist ein Privileg, mit einem der beständigsten und ikonischsten Musiktalente Großbritanniens zusammenzuarbeiten. Robbie hat ein großes Jahr vor sich, mit Auftritten bei mehreren großen europäischen Festivals sowie Headliner-Shows in Arenen und Stadien in Südamerika, Australien und Neuseeland.“ Die Firma freue sich darauf, den ehemaligen Take That-Star bei der nächsten Phase seiner Karriere zu begleiten.

Bereits Anfang des Jahres hatte Robbie eingeräumt, dass er Angst habe, seine Karriere könne „jederzeit“ enden. Im Februar offenbarte der Chartstürmer gegenüber ‚Virgin Radio‘: „Ich hatte schon Momente im Live-TV, in denen ich komplett die Worte und die Melodie vergessen habe. Dann merkt man, dass die Farbe von Adrenalin braun ist. Das ist wie ein Seiltanz … wir könnten fallen.“